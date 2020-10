Es bien sabido en el medio que Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca, no tiene la mejor de las relaciones con André Marín, quien trabaja en Fox Sports, pues así lo relató ‘Deus’ en una curiosa anécdota, pues hubo un día que se encontró a su excompañero en unas hamburguesas y lo tachó de ‘prepotente’.

Martinoli (que tiene un sinfín de frases épicas) y André Marín coincidieron hace algunos años en TV Azteca, tiempo en el que formaron una buena mancuerna pero que con el paso del tiempo se fue deteriorando, pues el segundo mencionado partió en busca de otras oportunidades y Christian prefirió quedarse en la televisora del Ajusco.

A ver que recuerdos les trae este segmento: David Medrano, André Marín, José Ramón Fernández, Christian Martinoli y Rafael Puente analizan a los Pumas del torneo Apertura 2005.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/n33pLTZKkU — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) March 13, 2020

Martinoli y la incómoda anécdota con André Marín en unas hamburguesas

De acuerdo al relato de uno de los videos que Martinoli subió a su Facebook, fue como nos enteramos de esta historia y es que el comentarista lamentó haberse encontrado a André Marín en unas hamburguesas, pues desde que lo vio, comenzó un cierto ‘fastidio’.

“Me volteo, cuando me estoy sacando la foto con unas personas, de las puertas giratorias, así wey… de frente, con su bolsita de hamburguesas como el ‘Doctor Chapatín’, mi primo André Marín. Domingo, de traje negro, cabrón. Seguramente tendría programa a las 11 de la noche, yo que sé, y ya desde entonces estaba con traje”, confesó Martinoli en su video en Facebook.

Luis García, presente en el filme, le preguntó a Christian Martinoli si fue a saludar a André Marín o cuál fue su reacción, a lo que él le contestó que simplemente tuvo una reacción incómoda y trató de evitarlo.

“Cómo nos vamos a saludar, hijo de puta, yo nada más me tomé la foto y dije: uuuuuta madre. No, no mames. Yo no soy tan cínico como para irme a abrazar con un hijo de puta, yo nada más lo vi a él y dije: ‘a dónde va este cabrón'”, mencionó Martinoli.

Finalmente y para concluir con la historia, Martinoli se dio cuenta de que André Marín era ‘un pinche prepotente’ y es que al parecer vio que estacionó su auto en la banqueta y no fue a un estacionamiento, por lo que se le hizo una acción ‘poco decente’.

“Ahí me di cuenta que venía con toda su familia. El pinche prepotente dejó su coche en la banqueta, para que lo esperaran. No tiene ni siquiera la decencia de irse a estacionar, pero qué puedes esperar“, sentenció Christian Martinoli.