¡De Saltillo para el mundo! La historia detrás de los sarapes que usa ‘Canelo’ en cada pelea

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los máximos representantes de la cultura mexicana, es por eso que en todas y cada una de sus peleas tiene algo de México en sus calzoncillos, en sus guantes o en sus presentaciones, con los sarapes que usa en sus entradas.

La entrada al ring es una característica de cada boxeador, tanto la música como la indumentaria la han usado los púgiles para que la gente los identifique e identifique todo lo que tiene que ver con él, sus raíces o sus gustos personales.

Para los boxeadores, la bata que se usa previo al duelo es una característica que nunca podrá faltar, pero no para ‘Canelo’, quien ha roto con esta tradición y cambió la bata por algo mucho más mexicano, sólo para llenar de orgullo a su cultura, comenzó a usar un sarape para salir al ring.

Hechos en México, al igual que ‘Canelo’ Álvarez. El púgil mexicano los ha utilizado en sus salidas a las contiendas en sus últimas peleas y con varios diseños ha sorprendido a propios y extraños con los diseños que se han plasmado en los sarapes y te diremos de dónde són y quién los fabrica.

¿Quién fabrica los sarapes que utiliza ‘Canelo’ Álvarez?

Desde Saltillo para el mundo, pues de esta ciudad son originarios los sarapes que utiliza el ‘Canelo’ Álvarez y algunos otros personajes mexicanos y hasta algunos otros fuera de nuestro país. Hector Tamayo es la persona encargada de fabricar los sarapes.

Sarape Saltillo es la tienda en la que Hector trabajó y ya son 12 años en los que tiene su propio taller, en el cual no sólo vende sarapes, pues también puedes encontrar todo tipo de artesanías para llevarte como souvenir. Junto a sus hermanos realizan trabajos particulares.

‘Canelo’ no es el único famoso al que Hector le ha hecho algún sarape, pues entre los más conocidos podemos encontrar al Papa Francisco, al pianista Raúl Di Blasio, a todo el equipo de Saraperos de Saltillo, al cantante Pepe Aguilar, entre otros.

“Cuando me comentaron: ‘Queremos que le hagas un sarape a Canelo’, pensé: ‘Es una broma’. No podía creer que el mejor boxeador quisiera portar una obra de arte mía, y ahora me da mucha alegría que tengan la confianza de llamarme de nuevo“, dijo Hector en entrevista para el Heraldo de México.

Cada pieza creada para ‘Canelo’ Álvarez es especial para él, casi casi hecho a la medida; quien para la creación del sarape sólo durmió 4 horas diarias para poder sacar a tiempo el sarape para el boxeador mexicano, además del orgullo que significa que Saltillo sea visto a nivel mundial: “Hasta se me enchina la piel de ver cuando va con el sarape”, dijo emocionado.

Además de ser el creador de la indumentaria para que ‘Canelo’ Álvarez para su camino al ring, Hector Tamayo es un fanático del boxeo, lo practica y es una tradición familiar, pues su hermano estuvo cerca de ser profesional, además, su primo, Fernando Rodríguez fue ex campeón de boxeo.

¿Cuándo comenzó la tradición de los sarapes para ‘Canelo’?

El 9 de mayo de 2015 ante James Kirkland fue que comenzó a utilizar los sarapes en su camino al ring, después de su pelea 46 usó la ropa diseñada por Hector Tamayo y le ha traído buena suerte, pues desde que los usa no ha perdido ningún combate.

Sólo un empate en contra de Golovkin, 5 victorias por nocaut, un retiro médico o de esquina y 5 por decisión ya sea mayoritaria o unánime, y ante Billy Joe Saunders tiene contemplado usar un nuevo diseño para que la racha de victoria no se rompa.