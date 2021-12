¡Parece Grinch pero no lo es! La historia de Navidad entre un niño enfermo y Roy Keane

Roy Keane es uno de los jugadores más temidos en la historia del futbol -pregúntenle al papá de Haaland-. Entraba al campo y no salía a entregar flores precisamente, era rudo y corajudo, uno de esos que no te quieres encontrar. Pero, el irlandés no era así en su vida cotidiana y una Navidad lo demostró.

Dentro de la cancha era un temido jugador y hasta le quedaba re bien el apodo de “irlandés peleador”, pero eso no significa que fuera de la cancha tuviera ese temperamento ni con su familia ni con la gente que lo rodeaba, de hecho, está historia cambiará la idea que tenías de él.

Una doctora en un hospital en Inglaterra decidió compartir una historia que involucra la víspera de Navidad y a Roy Keane, que sucedió hace unas cuantas décadas, pero el tiempo es lo de menos, sino la acción de Roy Keane, que se quedó en la memoria de aquella doctora.

En la cuenta de Twitter de la doctora, compartió la historia de Roy Keane y lo hizo con dudas porque ya había pasado mucho tiempo, pero aun así, comentó que la gente debería saber lo que hizo el irlandés en ese hospital y con los niños enfermos a los que fue a visitar.

Sin pedírselo ni nada, Roy Keane apareció en el Hospital de la Universidad de Cork para ver a los niños enfermos y los sorprendió, especialmente a uno, a quien los doctores le pidieron al irlandés que lo visitara por lo enfermo que estaba, ya pensaban lo peor para el futuro cercano del pequeño.

Roy Keane y el milagro de Navidad

“La gente necesita escuchar algo agradable. Les cuento mi historia de Roy Keane y el milagro de Navidad, el Dr. Ni Loinsigh continuó contando cómo un simple gesto del Corkonian cambiaría la vida de un paciente. Esta es una publicación de agradecimiento a Roy Keane“, dijo la doctora.

“La mayoría de ustedes saben que Roy Keane es un héroe en Cork y creo que lo más parecido que he presenciado a un milagro navideño fue facilitado por Roy Keane. Esto fue hace 20 años y estábamos cuidando a un paciente que estaba muy mal, muy mal y llegó un punto en el que no estábamos realmente seguros de si lo iba a lograr“, agregó.

“Sin previo aviso y sin fanfarrias, Roy Keane vino a visitar la sala de niños y le dio a ese niño el impulso y la energía que necesitaba para seguir adelante un poco más, creo. En la víspera de Navidad, el profesor de pediatría me llamó llorando y temí lo peor, pero no, dijo que este niño estaba completamente mejor y se iba a casa. Así que gracias, Roy“, finalizó.