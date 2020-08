Nunca nos cansaremos de decir que no es sólo futbol. Vito, un apasionado del Napoli toda su vida, falleció el pasado 6 de agosto víctima de una enfermedad que lo dejó atado a la cama en sus últimos días. Antes de morir, Kalidou Koulibaly y Faouzi Ghoulam le cumplieron su último deseo.

Esta historia la sabemos gracias a Ivan Ciaramaglia, vecino y amigo de Vito y quien en redes sociales compartió el especial momento. El gesto de los jugadores del Napoli fue enorme, pues el fan dejó este mundo con una sonrisa y mucha alegría.

“Él es Vito, conocido como ‘El Coronel’, un vecino mío que lamentablemente falleció. Me visitaba cuando era niño y me transmitió su pasión por el Nápoles. Era un gran trabajador y desde joven, el único capricho que tenía, era el abono del Nápoles. Hasta que cerraba los ojos, no dejaba de ver y animar al Napoli“, comienza el relato de Ciaramaglia.

La pasión por el Napoli era evidente y por eso, Vito tenía un único sueño: conocer a algún jugador del equipo. Él estaba presente en cada uno de los partidos disputados en San Paolo, animándolos y haciéndoles sentir su apoyo.

Es ahí donde entra el gran corazón de Kalidou Koulibaly y Faouzi Ghoulam. Senegalés y argelino no lo pensaron dos veces cuando Ciaramaglia les contó la historia de su amigo y vecino. Tras la finalización de la Serie A, gozaban de unos días vacaciones pero uno de ellos lo usaron para visitar a Vito y así cumplir su último deseo.

“Cuando les conté esto a Ghoulam y Koulibaly me dijeron: “¿Dónde ¿Él vive? ¡Vamos!. Estoy orgulloso de haber podido conceder este deseo y sobre todo de haber tenido un vecino como él”, finaliza el escrito de Ciaramaglia sobre Vito en redes sociales.

Una motivación para el Napoli

La imagen quedará para el recuerdo. Vito falleció dos días antes de que el Napoli vuelva a la actividad en la Champions League, enfrentando al Barcelona en el Camp Nou. Ni un minuto de su vida dejó de apoyar al equipo y los jugadores napolitanos saldrán con ese nombre grabado en el corazón. Descanse en paz.