Los Lakers iniciaron su camino en los playoffs de la NBA enfrentando a los Portland Blazers. Más allá de que son uno de los favoritos a coronarse, el equipo de Los Ángeles le estaría rindiendo un homenaje a Kobe Bryant, fallecido a principios de año.

El histórico jugador de los Lakers falleció junto a su hija y a otras nueve personas en un accidente de helicóptero. El cumpleaños número 42 de Kobe Bryant habría sido el próximo lunes 24 de agosto, día en que los Lakers disputarán el Juego 4 ante los Blazers.

Por eso, de acuerdo al sitio web Lockervision de la NBA, los Lakers estarían pensando usar uniformes especiales ‘Black Mamba‘ para conmemorar la memoria tanto de Kobe como de Gianna Bryant. Cabe recordar que ese es el apodo con el que el basquetbolista se dio a conocer al mundo.

El sitio de la NBA le permite a los aficionados ver y comprar uniformes, jerseys, productos oficiales y hasta toallas que los equipos tengan pensados usar durante un partido. Ahí fue donde lució el uniforme con el que le harán homenaje, que ya había sido revelado por Vanessa Bryant.

La esposa de Kobe Bryant subió una foto a sus redes sociales en donde aparecen cuatro jerseys, uno para ella y el resto para sus hijas. Una de esas camisetas lucía un parche en el hombro derecho, que era un corazón blanco y un ‘2’, que era el número que usaba Gianna.

