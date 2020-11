Nada detiene a la temporada del futbol americano, ni siquiera el coronavirus. La Semana 9 de la NFL está por arrancar con un partidazo entre Packers o 49ers, o por lo menos eso esperamos y acá te decimos cuáles son los partidos que no te puedes perder por nada.

Los San Francisco 49ers y los Green Bay Packers darán el banderazo a una Semana 9 de la NFL que promete ser decisiva para algunos equipos e histórica para otros. El partido será este jueves 5 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Los ‘Niners’ llegarán mermados en ofensiva luego de que Deebo Samuel, Kendrick Bourne y Brandon Aiyuk fueran puestos en la reserva de lesionados / COVID-19. También no contarán con Jimmy Garoppolo y George Kittle por lesión. Ambos estarán fuera de las canchas por mucho tiempo.

En los Packers también habrá bajas como la de Aaron Jones por lesión, además de la de Jamaal Williams y A.J. Dillon luego de que este último diera positivo por coronavirus. Más allá de todo esto, te decimos cuáles son los partidos imperdibles de la Semana 9 de la NFL.

More on the 49ers officially placing WR Brandon Aiyuk, WR Deebo Samuel and OT Trent Williams on the Reserve/Covid-19 List. San Francisco has also downgraded the game status of Aiyuk and Williams to out against the Green Bay Packers.https://t.co/Y5PNoszN2H

— Adam Schefter (@AdamSchefter) November 5, 2020