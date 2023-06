A diferencia de otras ocasiones, donde Christian Horner suele mostrarse comprensivo con Checo Pérez, esta vez no le perdonó quedar fuera de la Q3 en el GP de Austria.

Checo Pérez sufrió mucho con los límites de pista en la clasificación del GP de Austria, casa de Red Bull, quedando fuera en la Q2. El mexicano largará desde el puesto 15 en el Gran Premio de Austria y Christian Horner no quedó nada contento con eso.

Horner se le fue con todo a Checo Pérez / Foto: Getty

Christian Horner criticó gacho a Checo Pérez por quedar fuera de la Q3 en el GP de Austria

“No pudo meter una sola vuelta dentro de los límites de pista. Perdió varias vueltas por no ser más precavido. Le advertimos, ten cuidado. No puedes ir tan rápido para meterte dentro de los límites”, fue el mensaje de Christian Horner en entrevista con Fox Sports cuando le preguntaron por el desempeño de Checo Pérez en la Qualy del GP de Austria.

“En la última vuelta fue muy frustrante porque no pudo mantener la poca diferencia que alcanzó a tener con Verstappen“.

Checo Pérez quedó fuera en la clasificación del GP de Austria / Foto: Getty

Ante la pregunta de si no sintió afectado a Checo Pérez por sus problemas de salud la noche anterior a la clasificación del GP de Austria, Christian Horner fue contundente: No.

“Le vamos a recordar que tiene que estar dentro de los límites de pista. Si no estás dentro de los límites, estás fuera de la carrera. Se tiene que enfocar”.

Nueva pole position para Verstappen

El GP de Austria es la cuarta carrera consecutiva que Checo Pérez no logra meterse a la Q3. Como decíamos antes, largará desde el lugar 15, mientras que Max Verstappen consiguió una nueva pole position.

Todo indica que esa lucha por el campeonato de pilotos ya no está entre Checo Pérez y Max Verstappen, ahora sólo el neerlandés aspira a quedarse con la cima.

Checo Pérez en la Qualy del GP de Austria / Foto: Getty