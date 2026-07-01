Lo que necesitas saber: Gil Mora jugará su primer Mundial con México con 17 años de edad

Gil Mora apunta para ser uno de los jugadores más importantes para la Selección Mexicana en este Mundial, al cual acude con 17 años de edad. El futbolista de Xolos de Tijuana se recuperó a tiempo de una lesión, está tomando ritmo y ha despertado la atención de varios clubes en Europa, además de elogios de la más grande leyenda del futbol en México, Hugo Sánchez, quien considera que Gil Morita será la estrella más codiciada de esta Copa del Mundo.

Hugo Sánchez: Gil Mora será el ídolo de México en el Mundial

“Gilberto Mora es el que apunta para ser la estrella mexicana más deseada en esta Copa del Mundo”, nos contó Hugo Sánchez en los estudios de ESPN.

Gil Mora con la Selección Mexicana / Mexsport

México carece de ídolos futbolísticos. Guillermo Ochoa, quien quizá sea el último ídolo, se retira en esta Copa –su sexta–, pero nunca ha sido tan ovacionado en un estadio como el ‘Chucky’ Lozano, a quien de hecho corearon en la reinauguración del Estadio Ciudad de México (el Estadio Azteca), pese a que no fue llamado.

Sin embargo, el hecho de que parte del Mundial de juegue en México podría facilitar el camino para el nacimiento de un nuevo ídolo en la Selección Mexicana. “En su momento yo quería demostrar al mundo que los futbolistas mexicanos podemos estar jugando al nivel de los mejores del mundo. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hacerlo organizando ese tercer Mundial”.

Sin embargo, para tener más jugadores como Gil Mora, el futbolista mexicano necesita una mejor estructura, sin tantos extranjeros en la liga y mayor competencia a nivel selección.

Hugo Sánchez en los estudios de ESPN

“Nos falta un poco más de competitividad, porque cuando estábamos en la Copa América teníamos mayor roce con selecciones como Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, que nos permitían estar en un alto nivel competitivo, pero nos quitaron esa posibilidad y el nivel del futbol mexicano a nivel selección a nivel liga había descendido un poco ojalá que rectifiquemos y estructuremos con menos extranjeros”.

La Selección Mexicana se encamina a algo histórico

Hugo Sánchez nos contó que Javier Aguirre, su compañero en el Mundial de México 1986 y actual DT de México, ha estabilizado a una selección que no tenía un camino definido tras la salida de Jaime Lozano. “Cuando empezó esta etapa vimos como un cierto descontrol”.

Ahora ha colocado a la Selección Mexicana en un mejor panorama y como equipo ha encontrado un balance entre el plano defensivo y el ofensivo, aunque éste último es el lado más débil de la balanza, pero aún así se ilusiona con un papel histórico de México en el Mundial.

Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano

“Javier es experto para solucionar momentos difíciles. Él ha tenido la capacidad, como siempre lo ha hecho en su trayectoria como entrenador, de enderezar un equipo que andaba con problemas, que le está fallando el plan defensivo y lo trabajó.

“En el plan ofensivo buscó acomodar al equipo y ahora la selección, gracias a él, tiene cierta serenidad. La serenidad no significa que es una garantía de éxito, sino que vamos encaminados a hacer algo que me gustaría que sea histórico de lo que no se ha conseguido en otras Copas del Mundo”, indicó.