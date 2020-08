Tras la salida de Michel en Pumas, han surgido muchos nombres para ocupar el banquillo incluyendo al ‘Pentapichichi’. Hugo Sánchez, quien ya ha dirigido en el pasado a los ‘Universitarios’, reveló que ‘Chucho’ Ramírez’ le ofreció ser el DT del equipo pero este tuvo que rechazarlo ya que cree que no es un momento adecuado para hacerlo.

De acuerdo a declaraciones dadas a ‘ESPN’, Hugo Sánchez reveló que los rumores eran ciertos. Sí le ofrecieron ser DT de los Pumas, lo buscaron recientemente y aunque es algo que le hubiera agradado al exfutbolista, considera que por la pandemia de coronavirus que sigue latente no es un buen momento, por lo que agradeció la oportunidad pero tendrá que ser más adelante.

“A ‘Chucho’ Ramírez, le agradezco la llamada telefónica que me hizo. ‘Chucho’ tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero que me llamara para ver si estaba interesado en que tomara las riendas del equipo, pero le dije que este es un momento difícil por la pandemia, que no sabemos en cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna“, mencionó Hugo Sánchez.

Aunado con esto, Hugo Sánchez reveló que hay una situación familiar que no le permitiría regresar a los Pumas en estos momentos, pues sus hijas entrarán a la universidad y tiene que estar con ellas por un buen tiempo, por lo que si hay otra oportunidad en el futuro, comenzó que pueden contar con él.

“A parte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid y es uno de los motivos por los que estoy aquí con mi esposa. Y le dije que regresar a casa siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no sólo para Pumas sino para el mundo, y que cuenten conmigo en un futuro cuando haya otra etapa que coincida“, comentó Hugo Sánchez.

Finalmente, el ‘Pentapichichi’ confesó que le causó gran sorpresa la salida de Michel de los Pumas pues venía haciendo las cosas bien. Confía en que pronto encontrarán al reemplazo ideal pero de momento sólo les puede desear buena suerte.

“Tengo buena amistad con Chucho desde la infancia y tenemos mucha confianza. Simplemente la sorpresa fue lo de Míchel que iba muy bien encarrilado, haciendo bien las cosas y de repente salió por los motivos familiares y personales que tuvo, y ahora están en la búsqueda de quién es el perfil idóneo para que se haga cargo de los Pumas, porque ya saben que la austeridad en Pumas en ese aspecto con la pandemia se ha acentuado más”, sentenció Hugo Sánchez.

La etapa de Hugo Sánchez como DT de los Pumas

Como ya se hizo mención, Hugo Sánchez ya había dirigido a los Pumas en el pasado. Fue DT del club del año 2000 al 2005, tiempo en el que disputó 202 juegos al mando de los ‘Felinos’, ganó 89 de ellos y consiguió el histórico bicampeonato, cuando se hizo con los trofeos del Clausura 2004 y Apertura 2004.