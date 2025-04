Lo que necesitas saber: George Russell no fue sancionado por abrir el DRS sin estar en el rango para usarlo

Un Gran Premio de Fórmula 1 no termina cuando todos los autos cruzan la meta, sino cuando terminan todas las revisiones técnicas y Bahréin nos dejó varias sanciones y hasta una descalificación, la cual fue dirigida a Nico Hulkenberg, mientras que George Russell evitó castigos pese a que abrió el DRS cuando no debía.

En total fueron tres sanciones las que se aplicaron después del Gran Premio de Bahréin (una de ellas fue retIrada poco despupes), aunque ninguna modifica ni la clasificación de pilotos, ni la de constructores, y por lo tanto tampoco no se altera el orden del podio.

Podio Gran Premio de Bahréin

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Lando Norris McLaren 77 2 Oscar Piastri McLaren 74 3 Max Verstappen Red Bull 69 4 George Russell Mercedes 63 5 Charles Leclerc Ferrari 32 6 Kimi Antonelli Mercedes 30 7 Lewis Hamilton Ferrari 25 8 Alex Albon Williams 18 9 Esteban Ocon Haas 14 10 Lance Stroll Aston Martin 10 11 Pierre Gasly Alpine 6 12 Nico Hulkenberg Sauber 6 13 Ollie Bearman Haas 6 14 Yuki Tsunoda Red Bull 5 15 Isack Hadjar Racing Bulls 4 16 Carlos Sainz Williams 1 17 Liam Lawson Racing Bulls 0 18 Jack Doohan Alpine 0 19 Gabriel Bortoleto Sauber 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0

Mostrar más

Cerrar

¿Por qué no hubo sanción a George Russell?

Russell tuvo problemas eléctricos en su auto que afectó a la telemetría durante la segunda parte de la carrera, de modo que no era posible saber con claridad cuando estaba en rango DRS (a menos de un segundo del auto que tenía delante).

“Estábamos teniendo todo tipo de fallas, hicimos una anulación del DRS y en una vuelta presioné el botón de radio y se abrió el DRS… solo estuvo abierto una fracción de segundo”, explicó Russell al final de la carrera, cuando sabía que estaba bajo investigación por el mal uso del mencionado DRS.

Tras un par de horas de investigación se determinó que Russell no sería sancionado porque no obtuvo ventaja. El DRS estuvo abierto durante 37 metros, en los cuales ganó 0.02 segundos, pero poco después regresó esa ganancia con 0.28 segundos, con la finalidad no ser sancionado. Al final, este movimiento le garantizó mantener el segundo lugar en el podio.

George Russell en el GP de Bahrein 2025 / Getty

Nico Hulkenberg, descalificado del GP de Bahréin

Nico Hulkenberg terminó en la posición 14, sin puntos, así que no le duele en nada el hecho de ser descalificado del Gran Premio de Bahréin.

Hulkenberg fue descalificado porque su auto excedió el desgaste en el grosor del plank, que fue el mismo motivo por el cual fue descalificado Lewis Hamilton en el Gran Premio de China. El plank es una lamina con apariencia de madera que forma parte del piso del auto y el cual suele tocar el asfalto.

Cuando ves que un auto saca chispas durante una carrera, es producto de la fricción entre el plank y el asfalto y esta fricción provoca que esta pieza pierda grosor. El plank debe tener un grosor mínimo de 10 milímetros y en el caso de Hulkenberg se encontraron puntos con desgastes de 0.6 milímetros y 0.5 milímetros más allá de lo permitido.

El plank de un F1 / Albert Fábrega

Liam Lawson se va con tres puntos negativos en la Superlicencia

Liam Lawson ya tiene la famita de ser un piloto agresivo de manera innecesaria, y en el Gran Premio de Bahréin echó la lámina contra Lance Stroll y Nico Hulkenerberg, por lo cual fue sancionado durante la carrera con 15 segundos menos en su tiempo final, así que estadísticamente terminó en la posición 17, pese a que cruzó la meta en el lugar 13.

Lawson no provocó daños en los autos de sus oponentes, pero esto refleja que control de carrera ya lo tiene en la mira para que la baje de espuma a su chocolate ante las quejas de otros pilotos desde 2024.

Pero además de esto, Lawson se ganó tres puntos negativos en la superlicencia y ya suma cinco en lo que va de la actual temporada. Hay que recordar que cuando un piloto llega a los 12 puntos negativos, es suspendido una carrera, y hasta ahora el único piloto que ha sido “expulsado” por esta norma es Kevin Magnussen. ¡Tú puedes ser el segundo, Lawson! ¡¡Vamos!!

Liam Lawson vs Nico Hulkernberg

Sanción fantasma para Carlos Sainz

Pobrecito Carlos Sainz, las cosas no le salen bien en Williams, a donde llegó en lugar de Franco Colapinto para impulsar al equipo, pero la mala suerte lo ha abrazado fuertote. En Bahréin recibió una sanción de 10 segundos en pits por haber obligado a Kimi Antonelli a salir de la pista.

Así quedó el pontón de Carlos Sainz

La parada en pits se cumplió, pero Sainz tuvo que abandonar vueltas después debido a graves daños en el pontón derecho tras un toque accidental de Yuki Tsunoda, el cual no fue investigado.

Control de carrera indicó en un comunicado que Sainz no había cumplido con la detención de 10 segundos en pits, y como consecuencia se impuso un castigo de tres puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Arabia.

Carlos pitted for softs and served the 10s penalty BEFORE retiring the car. https://t.co/wvkG3GkNce pic.twitter.com/V1Sqs2E8OZ — WIO (@sainznificant) April 13, 2025

Sin embargo, 10 minutos después esta sanción quedó anulada una vez que Williams y Control de Carrera confirmaron que Sainz sí hizo la detención de 10 segundos en pits. Según The Race, este error sucedió porque el sistema, que estuvo fallando mucho, no registró esa parada.