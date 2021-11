¿Campeón en 5 divisiones? Ilunga Makabu es el reto que la CMB le aprobó a ‘Canelo’ Álvarez

El 2021 lo cerró como Campeón Indiscutido, pero el ‘Canelo’ Álvarez no se quiere quedar sólo con esa distinción. Quiere más y tiene aún mucha hambre de conseguir cosas aún más importantes en el boxeo profesional, es por eso que la WBC ya le dio el visto bueno para enfrentar a un campeón más pesado.

Así que, los retos que llegan para este 2022 sobre ‘Canelo’ vienen en forma de boxeadores más pesados, ya sea Mairis Briedis, quien ya retó al mexicano (AQUÍ te lo contamos) o contra el campeón peso crucero de la WBC, Ilunga Mukabu.

La WBC confirmó en su cuenta de Twitter que sí a una súper pelea por el título de la organización del peso crucero. ‘Canelo’ Álvarez vs Ilunga Mukabu sería una de las peleas que tendría el púgil mexicano para el 2022. O sea, que Saúl Álvarez podría tener cinco títulos en cinco divisiones diferentes.

Su larga trayectoria, contempla al momento cuatro campeonatos mundiales en cuatro divisiones diferentes. En 201 ganó el cetro Superwélter de la CMB, para 2015 venció a Miguel Cotto por el título CMB del peso mediano. Subió hasta los semipesados para vencer a Sergey Kovalev por el campeonato de la OMB y finalmente se hizo con todos los cinturones del peso supermediano.

Sí sería un salto considerable en peso para ‘Canelo’ Álvarez, pues no es fácil acostumbrarte a pelear en una categoría y de la nada pasar a otra, en donde los boxeadores están totalmente habituados a competir en ese peso, pero cuando Saúl quiere algo, lo consigue.

¿Quién es Ilunga Mukabu, posible rival del ‘Canelo’ Álvarez?

Puede ser que Ilunga Mukabu no sea un boxeador tan mediático como otros a los que puede enfrentar ‘Canelo’ Álvarez, pero eso no significa que sea un rival a modo para el boxeador mexicano. El púgil nacido en el Congo, es un buen peleador, no por nada es campeón crucero del CMB.

Tiene un récord de 28 peleas ganadas y dos derrotas. La primera derrota llegó en su primera pelea como profesional y después consiguió 19 victorias al hilo, hasta que fue noqueado Tony Bellew (ojo aquí ‘Canelo’ Álvarez, ya sabes que también puede caer con poder) y tras el descalabro, no ha visto una caída nuevamente.

Peeeeeeeeero, si bien puede ser noqueado, también tiene un poder impresionante con el que puede hacer mucho daño y lo ha demostrado. De sus 28 victorias, 25 de ellas han llegado por la vía del cloroformo. Tiene una mano izquierda privilegiada y un movimiento de cabeza excelente, para muestra un botón y les dejamos el video: