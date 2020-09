La temporada de la NFL recién está comenzando y no podemos dejar pasar un estadio que ha sido la sensación en los últimos días. Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers están estrenando ‘casa’ y es que el SoFi Stadium será el inmueble que albergue sus partidos como local, siendo el más caro de todos, el que tiene mayores innovaciones tecnológicas y un diseño increíble.

La ciudad de Los Angeles ha sido el foco de atención desde hace unas semanas y es que con el anuncio de la apertura del SoFi Stadium, todos querían ver este inmueble, pues se promocionó como una ‘revolución tecnológica’, con una infraestructura única, instalaciones de primer nivel… y creemos que lo lograron.

El SoFi Stadium será estrenado este domingo 13 de septiembre cuando los Los Angeles Rams reciban a los Dallas Cowboys, partido que será un tanto atípico ya que veremos el inmueble vacío.

Pese a este hecho, no podemos dejar pasar la oportunidad de conocer este inmueble, pues de entrada la forma en que fue construido es algo único. A diferencia de lo que se puede creer, esta estadio se construyó hacia abajo, en su mayoría, pues al ingresar al inmueble llegar directamente al quinto piso del SoFi Stadium, pues se escarbó para que la estructura fuera ‘subterránea’.

El SoFi Stadium costó más de 5 mil millones de dólares, un total que es difícil de poner en perspectiva. La construcción comenzó en el 2016 cuando los Rams y Chargers decidieron cambiar de ciudad y se terminó en este 2020, dando un total de 4 años para su desarrollo. Tremendo.

El estadio SoFi está ubicado en Inglewood, California, que es parte del condado de Los Ángeles. La capacidad del inmueble para los juegos de la NFL es un poco más de 70 mil pero se puede maximizar con asientos adicionales para eventos más grandes, como conciertos, con alrededor de 100 mil cupos.

Las 20 mil toneladas con las que se construyó este estadio, lo hacen resistente a cualquier tipo de siniestro natural, hablando meramente de sismos o terremotos, por lo que es un gran punto a favor tomando en cuenta la situación de otros estadios en la NFL.

Podemos ver pantallas en los pasillos del SoFi Stadium, además de una pantalla gigante que estará en el campo de juego que sirve como ‘animador’ del encuentro, pues hay un sistema de sonido interconectado que brinda un sonido ambiente uniforme, que no se distorsiona y que hace que los fans vivan toda la emoción de la NFL.

With bold designs like advanced earthquake-resistant construction and innovative cooling air channels, SoFi Stadium’s high profile is matched only by its remarkable, monumental scale. pic.twitter.com/Z0N9VX3t9R

— Science Channel (@ScienceChannel) September 9, 2020