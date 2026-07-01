Lo que necesita saber: El México vs Inglaterra de los octavos de final del Mundial 2026, se juega el domingo 5 de julio a las 18:00 hrs.

Inglaterra sufrió muchísimo ante República del Congo, pero al final del partido solo necesitó de la genialidad de Jude Bellingham y los goles de Harry Kane para ganar y sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026 ¿Y saben qué? Se enfrentará a México por el pase a los cuartos de final.

Esperemos que al final de ese partido se pueda escuchar ‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel y no ‘Wonderwall’ de Oasis.

Bracket al momento del Mundial 2026

RD Congo murió (en sentido figurado) de pie, como un guerrero que lo da todo, hasta el último momento. Tristemente, no le alcanzó para frenar a los ingleses, aún así se va después de conseguir un resultado histórico en su segundo Mundial al llegar hasta los 16vos de final y superar por primera vez la fase de grupos.

Brian Cipenga con su gol al minuto 7 y Lionel Mpasi con cada una de sus atajadas, pusieron a soñar a todo un país por más de 70 minutos. A diferencia de otras selecciones, vendieron carísima la derrota y pusieron a sufrir a Thomas Tuchel, no fueron ‘un flan’ como muchos esperaban.

Fotografía @england vía X

¿Cómo le ha ido a México contra Inglaterra en Mundiales?

La única vez que México se enfrentó a Inglaterra en una Copa del Mundo fue en el Mundial 1966, cuando perdió 2-0 ante los ingleses con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Y ojo, que la última vez que los ‘Tres Leones’ jugaron en el Estadio Ciudad de México, en aquel entonces conocido como Azteca, fue en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando perdieron 2-1 ante la Argentina de Maradona. Así que los recuerdos de Inglaterra en nuestro país no son los mejores.

Inauguración del Mundial 2026 / Mexsport

Veremos si la altura y los malos recuerdos, terminan jugando a favor de México en los octavos de final.