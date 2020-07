3 de 3: El Inter Miami de Rodolfo Pizarro se despidió del ‘MLS Is Back’ sin puntos y con derrota ante el New York City

El Inter Miami y Rodolfo Pizarro tendrán que esperar muchos meses más para conseguir su primera victoria. El equipo dirigido por Diego Alonso perdió ante el New York City para despedirse del ‘MLS Is Back‘ sin puntos, al haber sido derrotado en los tres encuentros que jugó.

Ubicados en el Grupo A, el Inter Miami y Pizarro cayeron ante Orlando, Philadelphia Union y finalmente ante el New York City. Sólo en uno de esos encuentros el mexicano se pudo hacer presente con gol y acá te lo dejamos.

Las tres derrotas dejaron sin puntos al Inter Miami que se convirtió así en el primer equipo eliminado del torneo especial de la MLS. Cabe recordar que los líderes, los segundos y cuatro mejores terceros lugares son los que avanzarán a la ronda de Octavos de Final.

En dos de las tres derrotas sí pudieron marcar gol, mientras que en el del New York City se quedaron sin anotación. Un rotundo fracaso para Diego Alonso, más allá de que el Inter Miami fue el único debutante que se presentó en el ‘MLS Is Back‘, tras la baja del Nashville SC por los casos de coronavirus que tenía.

