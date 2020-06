Callado, tímido e inocente se acerca el Inter a la Juve y Lazio en su regreso a las canchas

Inter de Milán dio por bueno el partido pendiente contra la Sampdoria, 2-1, para acercarse a los punteros de la Serie A, aunque aún no es los suficientemente incómodo para la Juventus y Lazio en la lucha por el Scudetto.

El conjunto neoroazzurri llegó a 57 puntos después de 26 jornadas disputadas, por lo que se ubica a seis unidades del líder Juventus y a cinco del sublíder Lazio para las 12 jornadas restantes.

Pese a que la distancia con los punteros aún es seria, el resultado contra la Sampdoria inyecta ánimo al Inter, pues antes de la pausa por el coronavirus había perdidos dos partidos consecutivos, ante la Juventus y Lazio, por lo que depende de tropiezos de éstos para convertirse en un candidato serio al título.

Lukaku se encargó de abrir el marcador a los 10 minutos tras una conducción frontal de Lautaro Martínez tras un balón a profundidad. El argentino cedió a Lukaku y éste a Christian Eriksen, quien le regresó el esférico al belga, quien firmó el 1-0.

Great team goal by Inter. Inter 1-0 Sampdoria (Lukaku) and a lovely backheel from Lautaro in the build up pic.twitter.com/Acmy7lGtAp

— Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 21, 2020