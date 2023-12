Lo que necesitas saber: El Turco jugó en más de seis equipos mexicanos diferentes

Antonio Mohamed, conocido como el “Turco”, es uno de los mejores jugadores que ha llegado a México. Su calidad era impresionante y por esa misma razón, muchos de los equipos de Liga MX querían sus servicios, incluido los Tigres.

Estuvo en un sin fin de equipos mexicanos, pero no se le relaciona de nada con Tigres, de hecho, actualmente se le conoce como uno de los némesis del conjunto felino.

Peeeeeeeero, la historia pudo ser totalmente diferente. Hace más de dos décadas fue a jugar a Nuevo León con Rayados, pero antes de enfundarse en la playera de la “Pandilla”, ya estaba casi firmado con los Tigres.

El Turco en su etapa con Rayados – Foto: Agencia Mexsport

Cemento, esa fue la razón de que Antonio Mohamed no llegara a Tigres

El Turco contó la historia en una entrevista y cuando estaba en sus años mozos como jugador de futbol, estuvo a nada de ser futbolista de Tigres.

Para el torneo Invierno 1998, Toros Neza estaba negociando a Antonio Mohamed con Tigres y el argentino había aceptado sin ningún problema. Todo se vino abajo cuando llegó el tema de los dineros.

El tema no pasaba porque el jugador pidiera más dinero para llegar a Tigres, sino por el tipo de pago que querían realizar desde el conjunto de Nuevo León y era con cemento.

Toros Neza vio el nivel futbolístico más grande del Turco – Foto: Agencia Mexsport

Khé?! Así lo explicó Antonio Mohamed: “Yo tenía todo arreglado con Tigres, fueron a México, se arreglaron conmigo. Cierran con Toros Neza la operación, pero como Toros Neza iba a construir un estadio nuevo, Tigres le iba a pagar con cemento, pero a mí me tenían que dar mi parte de dinero“.

“Pregunté en Toros Neza por mi dinero y me dijeron que me arreglara con Tigres, ellos me comentaron que ya me habían pagado con bolsas de cemento, que valían cuatro pesos y se las habían dejado a dos. Me dice el presidente (de Toros Neza), ‘tu parte te la doy en cemento’, les dije ‘no’ y se cayó la operación“.

Literal, unas bolsas de cemento fueron las causantes de que Antonio Mohamed no llegara a Tigres, pero sí llegó a Nuevo León, porque ese mismo torneo firmó con Rayados.

La rivalidad Antonio Mohamed vs Tigres

Posiblemente, en Tigres no quieran nada que ver con el Turco, principalmente porque fue director técnico de Rayados y con América le quitó un título a los felinos en el Azteca.

Se sabe que Antonio Mohamed es un DT que le gusta calentar a la afición rival y no tiene nada de malo, y se ha enganchado varias veces con los fanáticos de Tigres.

Les ganó un título, sí; pero, también perdió uno contra Tigres y bastante doloroso porque dirigía a Rayados. Aquel del famoso penal fallado por Avilés Hurtado.

Este 7 de diciembre, Pumas recibe a Tigres, lo que significa que habrá un nuevo enfrentamiento entre los norteños y el Turco Mohamed… ¿cómo terminará la cosa?

El ‘Turco’ entonando el himno de la UNAM – Foto: Agencia Mexsport

