La voladora: Investigan posible caso de corrupción en el América

¡¿Cómo crees?! ¿¿América metido en un posible caso de corrupción?? De no creerse… Pues pasa y resulta que cabe esa posibilidad. Si no conoces a Paolo Pacione, ahorita te vamos a contar qué onda con él y por qué América anda en temas legales por su causa.

No, no se trata de alguna investigación para saber si el América compró algún campeonato de los 13 que tiene. Es algo menos grave, pero no por eso deja de ser un posible delito.

Investigan posible caso de corrupción en el América / Foto: Club América (Facebook)

Se investiga una posible corrupción o desvío de recursos en el América

Pues mira tú, con la novedad de que luego de una auditoría, se descubrió un posible caso de corrupción en el América. El mencionado Paolo Pacione (canadiense que trabajaba en el América como director de Performance Deportivo y como Preparador Físico en la era del Tano Ortíz) había incurrido en un presunto desvío de recursos con la compra de equipo deportivo y de rehabilitación.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Récord, Paolo Pacione es investigado por presuntamente adquirir productos deportivos y de rehabilitación a sobreprecio, lo cual le habría permitido desviar alrededor de un millón de pesos de los 2.4 invertidos por el América para la compra.

Investigan a Paolo Pacione por posible caso de corrupción en el América / Foto: MexSport

La auditoría reveló la relación de Paolo Pacione con dos empresarios dedicados a la venta de dicho equipo, relación que propició la compra con un sobreprecio del 30 al 40%.

Miguel Layún estaría involucrado en el posible caso de corrupción dentro del América

En el documento antes mencionado se indica que fue confiscada una cuenta de correo electrónico de Paolo Pacione, a quien incluso nombran ya como “presunto responsable” del posible caso de corrupción. Osea, la cosa va muy en serio.

Los empresarios con quienes se relaciona a Pacione son Alejandro Obregón, dueño de Sports Marketing Intelligence; y Eleazar Hernández Díaz, propietario de equipo deportivo EHD. Además, están bajo investigación los proveedores Keiser y Sports innovations.

Miguel Layún también tendría relación con Paolo Pacione / Foto: Getty

Cabe mencionar que en la investigación por posible corrupción en el América también se menciona el nombre de Miguel Layún, pero no como posible implicado, sino porque habría comprado equipo DESMONTEC a Sports Marketing Intelligence por un precio más elevado sin saberlo teniendo a Paolo Pacione como intermediario.

Paolo Pacione se fue a Monterrey como parte del cuerpo técnico del Tano Ortíz.

Investigan a Paolo Pacione por posible caso de corrupción en el América / Foto: MexSport