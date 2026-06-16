Irán denunció que fue obligado a abandonar Estados Unidos y regresar a Tijuana inmediatamente después de empatar con Nueva Zelanda en el Mundial 2026. El equipo acusa que la decisión afectó su descanso y preparación.

Lo que necesitas saber: Irán aseguró que tuvo que abandonar Estados Unidos y regresar a Tijuana inmediatamente después de su debut en el Mundial 2026. El equipo sostiene que la decisión afectó su descanso y pide que FIFA garantice condiciones iguales para todas las selecciones.

La selección iraní tenía previsto pasar la noche en California para recuperarse, pero tuvo que regresar a Tijuana inmediatamente después del empate contra Nueva Zelanda.

El partido terminó, pero para la Selección de Irán el desgaste apenas comenzaba.

Después de empatar 2-2 contra Nueva Zelanda en su debut en el Mundial 2026, el equipo iraní tuvo que abandonar Estados Unidos esa misma noche y regresar a su campamento en Tijuana.

El entrenador Amir Ghalenoei aseguró que el plan original era pasar la noche en California para que los jugadores descansaran y realizaran el proceso habitual de recuperación. Sin embargo, al finalizar el encuentro les informaron que debían salir inmediatamente del país.

“Ni siquiera nos dieron tiempo para recuperarnos. Después del partido nos dijeron: ‘Tienen que irse inmediatamente’”, declaró el técnico mediante un intérprete.

Hasta ahora no se ha informado públicamente qué autoridad tomó la decisión ni cuál fue el motivo.

La Selección de Irán posa antes de enfrentar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Foto: @teammellifootball.

Irán acusa condiciones desiguales

La selección iraní instaló su base en Tijuana y debe trasladarse a Estados Unidos para disputar sus partidos del Grupo G.

El capitán Mehdi Taremi aseguró que el viaje previo al debut, normalmente corto, se extendió alrededor de cinco horas debido a los controles migratorios y de seguridad.

Además, varios integrantes de la delegación —entre ellos personal técnico, directivos y miembros del equipo de comunicación— no recibieron visas para ingresar a Estados Unidos.

“No sabemos por qué nos están regresando. Parece que otras personas están tomando las decisiones por nosotros”, reclamó Ghalenoei.

El entrenador también señaló que varios futbolistas sufrieron calambres durante el partido y atribuyó los problemas físicos al cansancio acumulado, los traslados y la falta de una preparación normal.

Taremi calificó la situación como “un desastre” y pidió una mayor intervención de FIFA.

Seguridad sí, desventaja deportiva no

El contexto político entre Irán y Estados Unidos explica que existan protocolos especiales de seguridad. Lo que no explica, al menos hasta ahora, es por qué una selección tuvo que modificar su descanso y recuperación sin una razón pública.

Aplicar controles es una cosa. Colocar a un equipo en condiciones distintas es otra.

FIFA y los organizadores deben aclarar quién tomó la decisión y garantizar que los protocolos no terminen afectando directamente la competencia.

Se puede cuestionar al gobierno iraní y, al mismo tiempo, reconocer que sus futbolistas no deberían cargar con decisiones políticas ajenas a la cancha.

El juego limpio también se mide fuera del campo: en los traslados, los descansos y las condiciones que recibe cada selección.

Irán rescató el empate ante Nueva Zelanda

Dentro de la cancha, Nueva Zelanda se adelantó dos veces con goles de Elijah Just, pero Irán consiguió responder en ambas ocasiones.

Ramin Rezaeian marcó el primer empate y Mohammad Mohebi anotó el 2-2 definitivo al minuto 64, frente a una numerosa comunidad iraní en el SoFi Stadium.

El ambiente también mostró las divisiones dentro de la diáspora. Algunos aficionados protestaron contra el gobierno iraní y dieron la espalda durante el himno, aunque durante el partido gran parte del estadio apoyó a los jugadores.

Irán enfrentará a Bélgica en su segundo partido y cerrará la fase de grupos contra Egipto.

Antes de volver a la cancha, queda una explicación pendiente: por qué tuvo que abandonar Estados Unidos inmediatamente después de su debut.