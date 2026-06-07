Lo que necesitas saber: Irán tiene previsto llegar a Tijuana este 7 de junio y su debut en el Mundial 2026 es el 15 contra Nueva Zelanda

Irán está muy contento con Tijuana y México por eso de recibirlos para tener su campamento de cara al Mundial 2026. El problema es que, hasta este 6 de junio (a 9 días de su debut), siguen sin todas las visas necesarias para entrar a Estados Unidos.

Además, ya les avisaron que solo tendrán permiso para ir de entrada por salida. Llegan desde Tijuana a su partido en Estados Unidos, lo juegan, y de inmediato deben regresar a México.

Foto: Adrián Macías (MexSport) / @teammellifootball (Instagram)

Irán sigue a la espera de visas para jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, declaró desde Tijuana que al menos 15 miembros de la delegación iraní siguen sin visas para entrar a Estados Unidos.

“Deseo expresar la preocupación de la República Islámica de Irán respecto a la terminativa de visa para algunos integrantes del cuerpo técnico y acompañantes oficiales de la Selección Nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos de América”, dijo, según palabras retomadas por Semanario ZETA.

Todos los jugadores y el DT ya tienen visa , pero faltan las de algunos elementos de su seguridad, entrenadores del cuerpo técnico y un representante diplomático.

“Esperemos que todos sus actos estrictos sean eliminados lo antes posible dentro del marco de las normas internacionales y de los compromisos asociados con la organización de la Copa Mundial para que los integrantes de la Selección Nacional de Irán, sus entrenadores y su equipo directivo puedan participar en estas competencias sin preocupaciones y con plena concentración”, finalizó.

Selección de Irán / Foto: Mexsport

Irán entrará y saldrá de Estados Unidos el mismo día de sus partidos en el Mundial 2026

Previo a la visita del embajador de Irán, el gobierno de Baja California dio a conocer que 300 elementos de la Guardia Nacional y Ejército estarán en Tijuana para reforzar la seguridad en la región.

No se trata de un operativo especial para cuidar a Irán por miedo a un ataque estadounidense, ojo. Es parte del protocolo establecido en el Plan Kukulkán presentado desde marzo, y se hubiera hecho con cualquier selección que eligiera a Tijuana como base.

Pero el conflicto con Estados Unidos sí tendrá un impacto en la selección, pues las autoridades norteamericanas le informaron a los iraníes que sí, podrán entrar para jugar el Mundial 2026, pero nada más.

Literal irán a jugar y de inmediato se regresarán a México, algo que el citado embajador considera una desventaja respecto a otras selecciones. Especialmente por el traslado hasta Seattle, que se puede llevar entre 4 y 6 horas.

Por si te lo preguntas, Irán viajará por aire a sus tres partidos de fase de grupos, en vuelos directos de ida y regreso. El plan b es trasladarse en autobús, al menos para los dos partidos que tendrán en Los Ángeles.

Calendario de Irán en el Mundial 2026 / Foto: @teammellifootball (Instagram)

Embajador de Irán pide no relacionar a Tijuana con el crimen organizado y los cárteles

Hay que estar preparados para que la visita de Irán a México se convierta en una gran historia de amistad entre naciones y culturas. ¿Por qué lo decimos? Porque el embajador iraní habló bastante bien de Tijuana, pidiendo que cesen las narrativas negativas contra la ciudad por la presencia del crimen organizado.

La agencia estatal de noticias de Irán, IRNA, resaltó esas palabras de su embajador: “Pasandideh rechazó las narrativas negativas de algunos medios sobre Tijuana y subrayó que esta urbe es hoy uno de los centros deportivos, comerciales e internacionales más importantes de Norteamérica”.

El embajador destacó la infraestructura de Tijuana, así como la seguridad en la ciudad, asegurando que tienen todo listo para recibir a la selección de Irán.

“El embajador también respondió a quienes asocian a Tijuana con el problema de los cárteles y la inseguridad, señalando que ningún país está exento de desafíos, pero que no debe describirse una ciudad tan importante solo con titulares sensacionalistas”.

Foto: Embajada de Irán en México (@IraninMexico en X)

La selección de Irán tiene previsto llegar a Tijuana la madrugada de este 7 de junio, y su debut en el Mundial 2026 es el lunes 15 contra Nueva Zelanda.