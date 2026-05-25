Lo que necesitas saber: Irán se ubica en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La Selección de Irán tendrá su campamento en México durante el Mundial 2026. No pudo cambiar la sede de sus partidos, pero su centro de entrenamiento y concentración estará en Tijuana, justo en la frontera entre ambos países.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní fue el encargado de confirmar la mudanza de su selección el sábado 23 de mayo y el lunes 25 fue confirmado tanto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como por la FIFA, que publicó las bases de cada unas de las 48 selecciones participantes en el Mundial. “No tenemos ningún motivo para negarles la posibilidad de quedarse en México”, dijo Sheinbaum.

Selección de Irán / Foto: Mexsport

FIFA aprueba la mudanza de Irán a México

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní, publicó un video en el que explica que el Secretario General de FIFA aprobó su cambio de sede. Originalmente, el equipo tendría su campamento en Estados Unidos, al ser el país el que jugará todos sus partidos.

Sin embargo, los problemas políticos entre ambos países llegaron hasta el futbol y el propio Donald Trump amenazó al equipo iraní. Les dijo que por su propia seguridad no deberían ir al Mundial y, claramente, pisar suelo estadounidense.

Ante ese escenario, Irán buscó cambiar la sede de sus partidos a México, pero esa solicitud fue rechazada. Su segunda opción para tener más tranquilidad fue solicitar el cambio de campamento a tierras mexas y, para su buena suerte, esa petición sí fue aprobada.

“Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA. Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México”.

Eso quiere decir que Irán viajará de Tijuana a Estados Unidos durante sus días de partido.

Grupo de Irán en el Mundial 2026

Irán se ubica en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Hará su debut el 15 de junio contra los neozelandeses en California. Después se medirá ante Bélgica el 21 de junio y por último se enfrentará a Egipto el 26 de junio.