Lo que necesitas saber: Isaac del Toro ya suma 26 victorias en su carrera profesional

Señoras y señores, el título de la Tirreno-Adriático 2026 está en manos de un mexicano. Isaac del Toro se puso la corona de una de las competencias de mayor prestigió en el UCI World Tour después de completar la séptima y última etapa y con ello ya suma dos títulos en la actual temporada.

The moment he was waiting for. Isaac del Toro becomes the first Mexican rider to win #TirrenoAdriatico @CA_Ita!



El momento que estaba esperando. Isaac del Toro se convierte en el primer ciclista mexicano en ganar la #TirrenoAdriatico!



Bravo Isaac pic.twitter.com/FGnOaBIdSH — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2026

Isaac del Toro gana el Tirreno-Adriático

Del Toro había hecho gran parte de la tarea de la carrera italiana durante la sexta etapa, luego de su agresivo ataque durante el ascenso al Muro della Madonna ella Carceri, con lo cual arribó a la meta sin nadie a su acecho, por lo cual la séptima etapa fue un simple trámite para llevarse la también conocida como Carrera de los dos mares.

Isaac del Toro reclamó el liderato desde la segunda etapa y aunque lo perdió en la cuarta, ante Pellizzari, el mexicano la recuperó en la quinta y aniquiló a sus oponentes en la sexta. La séptima etapa se llevó a cabo con un recorrido de 142 kilómetros, desde Civitanova Marche hasta San Benedetto del Tronto, el cual no implica riesgos al ser un trazado prácticamente plano, hecho para velocistas.

Isaac del Toro gana la Tirreno Adriatico / @TirrenAdriatico

Del Toro hizo sonar el himno de México pese a sufrir una caída

En el último tramo del recorrido, a casi un kilómetro de la meta, Isaac del Toro sufrió una caída, debido a un contacto que llevó a varios ciclistas al asfalto, sin embargo, todo quedó en una simple anécdota, debido a que no hubo consecuencias para el mexicano.

El italiano Jonathan Milan ganó esta séptima etapa, sin embargo, el himno que sonó al final de la competencia fue el de México, ya que Del Toro fue bien protegido por su pelotón, y por primera vez un mexicano gana Tirreno-Adriático, una de las carreras de una semana más importantes en el calendario.