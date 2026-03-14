Lo que necesitas saber:

En lo que va del 2026, Isaac del Toro ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.

Isaac del Toro ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriática del 2026. El mexicano no solo mantuvo el liderato sobre el italiano Giulio Pellizzari también aumentó su ventaja a más de 40 segundos a falta de una sola etapa.

Nuestro ‘Torito’ tiene amplias posibilidades de quedarse con la victoria absoluta. Aunque debe mantener o aumentar su ventaja en los últimos kilómetros y sobreponerse al cansancio que ya comienza a pesar después de tantos días y etapas.

La Tirreno-Adriático se corre del 9 al 15 de marzo y está compuesta de 7 etapas, por lo que conoceremos al ganador hasta el domingo.

Isaac del Toro
Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

Isaac del Toro se mantiene líder de la Tirreno-Adriática

Después de seis etapas de la Tirreno-Adriática del 2026, Isaac del Toro terminó primero y mantuvo el liderato de la competencia. Ahora tiene 42 segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

Y así va a la clasificación:

CiclistaEquipoPaísTiempoGAP
1Isaac del ToroUAE TeamMéxico24:57:20
2Giulio PellizzariRed Bull-BORA-HansgroheItalia24:58:020:42
3Matteo JorgensonTeam VismaEstados Unidos24:58:030:43
4Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITYNoruega24:58:3501:15
5Primož RogličRed Bull-BORA-HansgroheEslovenia24:58:4101:21
Ranking actualizado después de la sexta etapa

Nuestro querido ‘Torito’ tendrá que pedalear muy rápido en la última etapa para conseguir su segunda victoria del año.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático?

La última etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se corre el domingo 15 de marzo del 2026. La ruta irá de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto y los ciclistas recorrerán 142 km.

Podrán seguir la transmisión por ESPN 2 y Disney+, aunque tocará madrugar para ver a Isaac del Toro porque la actividad inicia a las 06:00 hrs, tiempo de México.

CompetenciaEtapaFecha y horaTransmisión
Tirreno-Adriático7Domingo 15 de marzo 2026
06:00 hrs		ESPN 2 y Disney+

En lo que va del 2026, Isaac ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.

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