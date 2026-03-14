Lo que necesitas saber: En lo que va del 2026, Isaac del Toro ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.

Isaac del Toro ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriática del 2026. El mexicano no solo mantuvo el liderato sobre el italiano Giulio Pellizzari también aumentó su ventaja a más de 40 segundos a falta de una sola etapa.

Nuestro ‘Torito’ tiene amplias posibilidades de quedarse con la victoria absoluta. Aunque debe mantener o aumentar su ventaja en los últimos kilómetros y sobreponerse al cansancio que ya comienza a pesar después de tantos días y etapas.

La Tirreno-Adriático se corre del 9 al 15 de marzo y está compuesta de 7 etapas, por lo que conoceremos al ganador hasta el domingo.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

Isaac del Toro se mantiene líder de la Tirreno-Adriática

Después de seis etapas de la Tirreno-Adriática del 2026, Isaac del Toro terminó primero y mantuvo el liderato de la competencia. Ahora tiene 42 segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

Y así va a la clasificación:

N° Ciclista Equipo País Tiempo GAP 1 Isaac del Toro UAE Team México 24:57:20 – 2 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-Hansgrohe Italia 24:58:02 0:42 3 Matteo Jorgenson Team Visma Estados Unidos 24:58:03 0:43 4 Tobias Halland Johannessen UNO-X MOBILITY Noruega 24:58:35 01:15 5 Primož Roglič Red Bull-BORA-Hansgrohe Eslovenia 24:58:41 01:21 Ranking actualizado después de la sexta etapa

Nuestro querido ‘Torito’ tendrá que pedalear muy rápido en la última etapa para conseguir su segunda victoria del año.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático?

La última etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se corre el domingo 15 de marzo del 2026. La ruta irá de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto y los ciclistas recorrerán 142 km.

Podrán seguir la transmisión por ESPN 2 y Disney+, aunque tocará madrugar para ver a Isaac del Toro porque la actividad inicia a las 06:00 hrs, tiempo de México.

Competencia Etapa Fecha y hora Transmisión Tirreno-Adriático 7 Domingo 15 de marzo 2026

06:00 hrs ESPN 2 y Disney+

En lo que va del 2026, Isaac ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.