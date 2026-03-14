Lo que necesitas saber:
En lo que va del 2026, Isaac del Toro ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.
Isaac del Toro ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriática del 2026. El mexicano no solo mantuvo el liderato sobre el italiano Giulio Pellizzari también aumentó su ventaja a más de 40 segundos a falta de una sola etapa.
Nuestro ‘Torito’ tiene amplias posibilidades de quedarse con la victoria absoluta. Aunque debe mantener o aumentar su ventaja en los últimos kilómetros y sobreponerse al cansancio que ya comienza a pesar después de tantos días y etapas.
La Tirreno-Adriático se corre del 9 al 15 de marzo y está compuesta de 7 etapas, por lo que conoceremos al ganador hasta el domingo.
Isaac del Toro se mantiene líder de la Tirreno-Adriática
Después de seis etapas de la Tirreno-Adriática del 2026, Isaac del Toro terminó primero y mantuvo el liderato de la competencia. Ahora tiene 42 segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.
Y así va a la clasificación:
|N°
|Ciclista
|Equipo
|País
|Tiempo
|GAP
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team
|México
|24:57:20
|–
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-Hansgrohe
|Italia
|24:58:02
|0:42
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma
|Estados Unidos
|24:58:03
|0:43
|4
|Tobias Halland Johannessen
|UNO-X MOBILITY
|Noruega
|24:58:35
|01:15
|5
|Primož Roglič
|Red Bull-BORA-Hansgrohe
|Eslovenia
|24:58:41
|01:21
Nuestro querido ‘Torito’ tendrá que pedalear muy rápido en la última etapa para conseguir su segunda victoria del año.
¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático?
La última etapa de la Tirreno-Adriático 2026 se corre el domingo 15 de marzo del 2026. La ruta irá de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto y los ciclistas recorrerán 142 km.
Podrán seguir la transmisión por ESPN 2 y Disney+, aunque tocará madrugar para ver a Isaac del Toro porque la actividad inicia a las 06:00 hrs, tiempo de México.
|Competencia
|Etapa
|Fecha y hora
|Transmisión
|Tirreno-Adriático
|7
|Domingo 15 de marzo 2026
06:00 hrs
|ESPN 2 y Disney+
En lo que va del 2026, Isaac ya ganó el UAE Tour y terminó tercero en la Strade Bianche.