Lo que necesitas saber:
Isaac del Toro llega como el segundo mejor ciclista en el ranking de la UCI.
Isaac del Toro ya está listo para su siguiente competencia. Después de conquistar el Tirreno-Adriático, el UAE Tour y terminar segundo en la Strade Bianche, participará en la Milán-San Remo del sábado 21 de marzo.
Nuestro querido ‘Torito’ tendrá la oportunidad de conquistar su tercera victoria del año. Aunque no será nada sencillo, porque también tendrá que enfrentarse a su compañero y número 1 del mundo, Tadej Pogaćar.
¿Qué es la Milán-San Remo?
La Milán-San Remo es una competencia de un día, a diferencia de la Tirreno-Adriática que se corre en varias etapas. Inicia el 21 de marzo y ese mismo día conoceremos al ganador.
Es una de las carreras más demandantes del calendario; los ciclistas recorren unos 298 kilómetros, incluidas las subidas a la Cipressa y del Poggio di San Remo a 9 km de la meta. Generalmente el ganador se decide en esos últimos kilómetros, aquel que domina las subidas y bajadas, suele llevarse la victoria.
La Milán-San Remo también es una de las clásicas más prestigiosas en el mundo del ciclismo. La ruta inicia en Pavia y recorre el norte de Milán hasta la meta ubicada en San Remo.
¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Milán – San Remo?
La Milán-San Remo se corre el sábado 21 de marzo a las 2:50 hrs, tiempo de México. La buena noticia, es que podremos seguir la participación de Isaac del Toro por ESPN y Disney+.
Aunque si no quieren despertarse tan temprano, pueden esperar los últimos kilómetros para conocer a los ganadores.
|Competencia
|Fecha y hora
|Transmisión
|Milán-San Remo
|Sábado 21 de marzo 2026
2:50 hrs
|ESPN
Disney+
Además de Isaac del Toro, el UAE Tour confirmó que seis de sus ciclistas competirán en la Milán-San Remo, entre ellos Tadej Pogaćar, uno de los favoritos para llevarse la victoria.
- Isaac del Toro
- Jan Christen
- Tadej Pogaćar
- Felix Grobschartner
- Brandon McNulty
- Domen Novak
- Florian Vermeersch
Isaac nos ha demostrado que puede pelear y ganar competencias importantes, así que podemos esperar otro resultado histórico.