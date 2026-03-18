Lo que necesitas saber: Isaac del Toro llega como el segundo mejor ciclista en el ranking de la UCI.

Isaac del Toro ya está listo para su siguiente competencia. Después de conquistar el Tirreno-Adriático, el UAE Tour y terminar segundo en la Strade Bianche, participará en la Milán-San Remo del sábado 21 de marzo.

Nuestro querido ‘Torito’ tendrá la oportunidad de conquistar su tercera victoria del año. Aunque no será nada sencillo, porque también tendrá que enfrentarse a su compañero y número 1 del mundo, Tadej Pogaćar.

¿Qué es la Milán-San Remo?

La Milán-San Remo es una competencia de un día, a diferencia de la Tirreno-Adriática que se corre en varias etapas. Inicia el 21 de marzo y ese mismo día conoceremos al ganador.

Es una de las carreras más demandantes del calendario; los ciclistas recorren unos 298 kilómetros, incluidas las subidas a la Cipressa y del Poggio di San Remo a 9 km de la meta. Generalmente el ganador se decide en esos últimos kilómetros, aquel que domina las subidas y bajadas, suele llevarse la victoria.

La Milán-San Remo también es una de las clásicas más prestigiosas en el mundo del ciclismo. La ruta inicia en Pavia y recorre el norte de Milán hasta la meta ubicada en San Remo.

Imagen milanosanremo.it

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Milán – San Remo?

La Milán-San Remo se corre el sábado 21 de marzo a las 2:50 hrs, tiempo de México. La buena noticia, es que podremos seguir la participación de Isaac del Toro por ESPN y Disney+.

Aunque si no quieren despertarse tan temprano, pueden esperar los últimos kilómetros para conocer a los ganadores.

Competencia Fecha y hora Transmisión Milán-San Remo Sábado 21 de marzo 2026

2:50 hrs ESPN

Disney+

Además de Isaac del Toro, el UAE Tour confirmó que seis de sus ciclistas competirán en la Milán-San Remo, entre ellos Tadej Pogaćar, uno de los favoritos para llevarse la victoria.

Isaac del Toro

Jan Christen

Tadej Pogaćar

Felix Grobschartner

Brandon McNulty

Domen Novak

Florian Vermeersch

Isaac nos ha demostrado que puede pelear y ganar competencias importantes, así que podemos esperar otro resultado histórico.