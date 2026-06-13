Lo que necesitas saber: Isaac se pone a 49 segundos del líder general y va por una remontada épica en la etapa final del tour

Isaac del Toro nos recuerda que, aunque estamos en pleno Mundial 2026 (y qué chido), no todo es futbol. El ciclista mexicano demostró que su lesión ya quedó completamente en el pasado y se adjudicó una victoria brutal en el Tour Auvergne.

Foto: @TeamEmiratesUAE (vía X)

Isaac del Toro conquista la etapa 7 del Tour Auvergne

“Isaac Del Toro ofreció hoy otra actuación sobresaliente en la montaña para alzarse con la victoria en la cima del emblemático Grand Colombier en la séptima etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, logrando así su primera victoria profesional en suelo francés”.

Así, con esas palabras, es como el equipo del ciclista mexicano destacó su triunfo de este 13 de junio. El UAE Team Emirates no duda en resaltar que Isaac del Toro hizo una carrera inteligente, apoyándose en su equipo para mantenerse en la pelea con un ritmo constante, para atacar al líder Juan Ayuso en el momento preciso al final del trayecto.

La etapa 7 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, el Grand Colombier, representa uno de los ascensos de mayor exigencia en la temporada, por lo que rebasar en el último tramo es todavía más complicado… Eso fue justo lo que Isaac del Toro hizo a falta de 1.7 km para la meta.

El UAE Team Emirates celebró el triunfo de Isaac del Toro

Isaac del Toro es tercero en la clasificación general y aspira a llevarse el Tour francés

¿Qué dijo Isaac del Toro luego de su increíble victoria? Reconoció que los ascensos prolongados como el del Grand Colombier no son lo suyo, le cuestan trabajo; pero justo por eso era un triunfo que necesitaba conseguir para probarse a sí mismo que puede.

“Fue un día muy duro y una subida muy exigente. Me cuesta mucho afrontar estas ascensiones largas, pero me estoy adaptando y me siento cada vez mejor en cada carrera. Tenía muchas ganas de ganar hoy. El equipo hizo un trabajo increíble durante toda la etapa para mantenerme en posición y controlar la carrera. Tengo muchas ganas de competir y estoy muy motivado para todo lo que queda de temporada. Ganar en una subida como la del Grand Colombier es algo realmente especial”.

Isaac del Toro antes de su triunfo en Francia

Lo mejor de todo es que con el triunfo en la etapa 7 del Tour Auvergne, Isaac del Toro es tercero en la clasificación general, a 49 segundos del líder Luke Tuckwell. Suena complicado, pero le queda la etapa final de este 14 de junio para intentar una remontada épica de esas que le gustan. ¡Venga, Torito!

Por cierto, la última etapa tendrá transmisión en ESPN 3 y Disney+.