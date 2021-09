Jaguars y los equipos especiales, el duelo entre Lamar y Mahomes en el resumen de la semana 2 de NFL

Después de que, en la primera semana, sucedieron cosas que no pensábamos como la derrota de Packers y victoria de Texans, esta semana 2 se reavivaron algunos debates en la NFL porque hay más dudas que respuestas, aunque algunos equipos ya van tomando su paso -para bien y para mal-.

Ya sabemos que en el partido de los jueves por la noche, los Giants ya se andan moviendo para realizar un buen scouteo para el siguiente draft, porque la cosa nada más no levanta y será una temporada difícil para todos los aficionados.

Los Saints llegaban ilusionados a su partido de este domingo 19 de septiembre en la NFL, después de aplastar a los Packers, pero el triunfo los nubló y fueron los Panthers, los que los regresaron a su realidad y los vapuleados fueron ellos por 26-7.

Bills vuelve a la senda del triunfo y lo hizo en plan grande con una blanqueada a los Dolphins. Patriots y Mac Jones sumaron otra victoria, esta vez sobre los Jets. Cowboys por fin ganaron y ante unos Chargers que los llevaron al límite. Raiders sigue venciendo a grandes equipos, primero fue Baltimore y esta vez a los Steelers.

Greg the 🦵 for the WIN! #DALvsLAC | #DallasCowboys pic.twitter.com/eOdLFqpXGT

Aquí en Sopitas.com les hicimos un pequeño listado en el que elegimos a los tres equipos por conferencia, que eran favoritos a llegar a postemporada y no lucía el nombre de los Cardinals, pero no por falta de talento, porque desde la llegada de J.J. Watt les dijimos que sería uno de los mejores en la temporada de NFL.

Con un inicio complicado este 2021, pues les tocaron rivales de calidad en Titans y Vikings y a los dos los ha despachado. En esta semana 2, a pesar de sufrir hasta los últimos segundos del partido, pues fue gracias a que el pateador de Minnesota falló el gol de campo y se llevaron el partido por sólo un punto.

En ofensiva sigue siendo un armamento pesado, DeAndre Hopkins y AJ Green tuvieron un gran partido y vieron un pase de anotación cada uno. Matt Prater, el pateador de Cardinals es uno de los mejores en su posición y se notó con goles de campo que fueron decisivos para la victoria.

You love to see it! pic.twitter.com/encM5ZvvT1

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 19, 2021