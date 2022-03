¡Ya salió el peine! Jake Paul le ofrece una millonada a Will Smith y Chris Rock para una pelea de box

El tema de Will Smith y Chris Rock en los Oscars nos ha dejando grandes memes y una situación totalmente inusual en la ceremonia de la entrega más importante del cine, peeeeeeero, donde unos ven conflicto, otros ven oportunidades y Jake Paul ya salió con una idea.

El famoso youtuber, que ahora es boxeador y no sólo eso, también es promotor con su empresa ‘Most Valuable Promotions‘, es por eso que se ha sumado al tema de Will Smith y Chris Rock en los Oscars con una propuesta multimillonaria.

Básicamente, Jake Paul quiere que Will Smith y Chris Rock se suban a un ring de boxeo a terminar con lo que comenzó en los Oscars con un chiste de Jada Pinkett Smith, una cachetada al comediante y mucha crítica al ganador de la estatuilla por mejor actor.

Un posible combate entre Will Smith y Chris Rock comenzó en redes sociales gracias a Sal Vulcano, estrella de Impractical Jokers y es que, bromeó en Twitter sobre cuánto invertiría Jake Paul para un enfrentamiento de boxeo entre los actores.

Y como buen hombre de negocios, Jake Paul no dudó en sumarse a la conversación para poner sobre la mesa 30 millones de dólares, o sea, que tiene disponibles 603 millones, 705 mil pesotes para que tanto Will Smith como Chris Rock se suban al ring.

30 millones para una pelea entre Will Smith y Chris Rock

Jake Paul es como un tiburón y no nos referimos al programa Shark Tank, sino que huele la sangre y ataca, pero él, donde puede haber un buen negocio. El peleador ya le había ofrecido a Pate Davidson y Kanye West 30 millones a cada uno para una pelea.

Y como esa pelea se sumamente complicada de realizarse, pues puso su dinero sobre la posibilidad de la pelea entre Chris Rock y Will Smith, aprovechando el ‘Beef’ que generaron en los Oscars, sólo falta que los actores quieran aceptar la propuesta de Jake Paul.

“Obtuve $15 millones para Will Smith y $15 millones para Chris Rock listos para salir. Hagámoslo en agosto en mi cartelera“, hasta Jake Paul ya tiene en mente una posible fecha de este enfrentamiento que sería histórico, pero que tiene pocas probabilidades de realizarse.