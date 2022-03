La entrega de los Oscar 2022 llegó a su fin y la Academia lo logró: luego de varios años donde el interés sobre la premiación cayó, ahora pueden ‘presumir’ que tuvieron una de sus ceremonias más llamativas… y polémicas por mucho. Hubo momentos épicos como la coronación de CODA como la Mejor Película del año, además de aparición de Francis Ford Coppola, Robert DeNiro y Al Pacino juntos en un recuerdo genial de El Padrino en su 50 aniversario.

Y bueno, en este punto, ya todos fuimos testigos del trancazo que Will Smith le propinó a Chris Rock luego de que este último se aventara un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. Prácticamente, la velada de la premiación número 94 tuvo de todo y claro que los memes no faltaron en lo absoluto.

Los Oscar 2022 han sido vibrantes y polémicos en todos los sentidos, incluso desde antes de que la ceremonia se llevara a cabo. Primero, porque como siempre, los cinéfilos del mundo comenzaban a hacer su predicciones tras darse a conocer a los nominados y nominadas. Luego, vino un poco de polémica tras la decisión de la Academia respecto a pregrabar la ocho categorías de la premiación para emitirlas después en la transmisión.

Hay que decir que los organizadores, a sabiendas de que la premiación ha bajado tanto en interés del público como audiencia televisiva en los recientes años, destinaron muchos esfuerzos en hacer más atractiva la ceremonia… y como dijimos, lo lograron, aunque quizá no de la manera planeada. Sí, fueron emocionantes la entrega de las estatuillas, las apariciones estelares, los actos musicales y todo eso, pero el bofetón de Will Smith a Chris Rock (que mucha gente especula ha sido actuado) se ha llevado la atención, o al menos le puso un toque ‘peculiar’ a la noche.

Pero bueno, luego de todo ello, hay memes y reacciones.

Bueno, fue una noche para el recuerdo (además de la controversia sin duda). POR ACÁ les dejamos la lista de ganadores de los Oscar 2022 completa, AQUÍ pueden revivir el momento de la coronación de CODA como Mejor Película (con todo y Eugenio Derbez) y a continuación, les dejamos algunas reacciones sobre la ceremonia. Ahí nos cuentan cuál fue su momento favorito.

Criss rock después del merecido cachetazo de will Smith #Oscar2022 pic.twitter.com/LbLjpLiNyW

“Y así fue como en los #Oscars del 2022, *Will Smith* le dio un madrazo a *Chris Rock* al burlarse de su esposa y luego dio un discurso sobre el amor con su Oscar recién ganado en la mano…y asi fue como todos lo seguimos recordando por la cachetada” pic.twitter.com/E1ofDqgHoC

Una de las presentadoras creyendo que manosear actores es humor, Chris Rock en pleno 2022 haciendo chistes sobre la imagen corporal (alopecia de la esposa de Will Smith) y no ganó Andrew Garfield. Me retiro.#oscars pic.twitter.com/K39aTq7iXC

— I r i n a (@beiribe) March 28, 2022