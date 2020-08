Quien fuera uno de los mejores jugadores del mundo hace unos años, hoy ya no figura en el terreno de juego. James Rodríguez, jugador colombiano que milita en el Real Madrid (que ya amarró a su primer refuerzo para la campaña 2020-21), habló sobre su actualidad, donde confesó que es frustrante estar en un equipo donde no te dejan jugar y peor que eso, donde Zidane no le permitió marcharse hace unos meses pese a que él ya tenía a su base de futbolistas.

En entrevista con Daniel Habif, James Rodríguez habló de todo lo que vive actualmente en el Real Madrid, donde de inicio comentó que Zinedine Zidane le prohibió salir del club y él creyó que era porque tendría una nueva oportunidad pero la realidad era que sólo lo tendría entre las reservas de la plantilla.

“Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, con el tiempo supe que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta”, dijo el colombiano.

Aunado con esto, James Rodríguez comentó que es frustrante vivir ‘encerrado’ en un equipo, pues él sabe que no es mal futbolista, que puede aportar mucho en la cancha pero al menos el Real Madrid no le ha dejado mostrarse, siendo un retroceso en su carrera luego de un paso ‘brillante’ en otros clubes.

“Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre. Es una de las mayores decepciones de mi carrera pero gracias a Dios soy joven y tengo años por delante para ser feliz”, dijo James Rodríguez en entrevista.

Finalmente y sin caer en polémica, aceptó que Zidane tiene su estilo de juego, su base de jugadores y que él no entra en sus planes. Espera salir pronto del equipo y vivir una mejor etapa en su carrera.

“Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil”, sentenció James Rodríguez.

Lo que suena para James Rodríguez

hoy en día hay rumores que James Rodríguez podría jugar en el Manchester United o el Atlético de Madrid, clubes que han estado interesados en el colombiano desde hace meses pero que por una u otra cosa el Real Madrid no lo deja en libertad.

El jugador colombiano ha vestido la camiseta de clubes como el Envigado de Colombia, Banfield de Argentina, Porto de Portugal, AS Mónaco en la Ligue 1, la del Bayern Múnich y la del Real Madrid.