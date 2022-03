La mexicana Jana Gutiérrez destaca entre las promesas jóvenes del futbol femenil de Goal

Desde que se creó la Liga MX Femenil, son cada vez las futbolistas mexicanas con reflectores y proyección hacia el extranjero. Tal es el caso de Jana Gutiérrez, quien aparece en la lista de jóvenes promesas del futbol femenil de Goal. Esta se publica anualmente e incluye a elementos de todo el mundo.

Aunque no es la única representante de Latinoamérica, Jana sí es la única mexicana. No es ningún secreto que se trata de una de las jugadoras más versátiles en el país y esto es bien recompensado con constantes convocatorias a la selección Sub 20 de Maribel Domínguez. La DT la considera pieza importante de su proyecto y suele resaltar en qué posiciones puede jugar.

Con pasado americanista y ahora futbolista de Tigres, Jana Gutiérrez presume un campeonato y un subcampeonato en la Liga MX Femenil. Asimismo, se rumora que hay equipos en España haciendo visorias en sus partidos para ficharla próximamente. Esto significaría que la legión mexicana en Europa crecería, pues allá juegan Itzel González, Kenti Robles y Sofia Álvarez.

“Que Jana Gutiérrez hiciera su aparición número 100 en la Liga MX Femenil a principios de este año habla de su confiabilidad y madurez. Capaz de jugar como defensa o mediocampista, comenzó su carrera en el Club América pero el verano pasado llegó a Tigres. Una joven seleccionada con México ya está teniendo un gran impacto en su nuevo club como una destacada jugadora“, publicó el sitio web de Goal.

Como bien dice esa pequeña introducción, las estadísticas hablan por sí solas. Jana Gutiérrez todavía no cumple 19 años pero ya tiene 104 partidos jugados en la Liga MX Femenil. Entre el Clausura 2018 y lo que va del Clausura 2022 registra ocho goles. En Selección Mexicana, acaba de conseguir el boleto al Mundial Sub 20 de Costa Rica.

¿Qué futbolistas acompañan a Jana Gutiérrez en la lista de Goal?

Jana Gutiérrez se encuentra por la mitas del listado de promesas del futbol femenil. Del 16 al 20 encontramos a Avelina Abang, Aemu Oyama, Maya Hijikata, Juliet Nalukenge y Paulina Gramaglia.

Más arriba se encuentran Tarciane, Linda Caicedo, Esmee Brugts, Rosa Kafaji, Gio, Camilla Kuver, Andrea Medina, Kathrine Kuhl, Alice Sombath. El Top 5 lo encabezan la alemana Lisanne Grawe, la estadounidense Alexis Missimo y la maltesa Haley Bugeja; la australiana Mary Fowler se quedó a un pasito del primer sitio, que se llevó la haitiana Melchie Dumornay.

Ella ya había formado parte de esta lista en años anteriores. De hecho llevaba dos consecutivos ocupando el quinto lugar, muy cerca de otra mexicana: Alison González. Con apenas 14 años disputó el mundial Sub 20 de 2018 y ahora ya es otra de las jóvenes consolidadas en el plano internacional.