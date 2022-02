¿Quiénes son las futbolistas mexicanas que juegan en la Primera Iberdrola de España?

La cantidad de mexicanas que militan en la Primera Iberdrola de España creció hace poco con la llegada de Itzel González y Sofia Álvarez. Esto representa uno de los grandes objetivos de la Liga MX Femenil: las futbolistas siguen llamando la atención para continuar sus carreras en el Viejo Continente.

También es cierto que se redujo con salidas como la de Charlyn Corral. Hasta hace unos meses, Mariana Díaz jugaba para el Santa Teresa Badajoz que descendió a Segunda División. Sin embargo, la queretana regresó a su ciudad natal para jugar con Gallos Femenil.

La misión siempre es incrementar su nivel y encontrar el mejor lugar para desenvolverse; dicho esto, te contamos quienes son las mexicanas que se mantienen en España durante el primer semestre de 2022.

Ellas son las 4 mexicanas que juegan en la Primera Iberdrola

Kenti Robles (Real Madrid)

Hablar de Kenti Robles es sinónimo de una futbolista histórica y de la comandante en cuanto a mexicanas en la Primera Iberdrola se refiere. La lateral por derecha ha vivido en España desde pequeña, por lo que se formó en clubes como el Espanyol y el Barcelona.

Después de su paso por el Atlético de Madrid se incorporó al primer plantel del Real Madrid, club en el que se mantiene como titular indiscutible. Poco a poco también se consolidó al ataque y sus goles marcaron un parteaguas importante a nivel personal y colectivo. Por ejemplo, anotó el primer gol de la escuadra merengue en Champions League.

Capitana de la Selección Mexicana, Robles es la futbolista favorita de muchas aficionadas en México que ya buscan seguir sus pasos.

Itzel González (Sevilla)

Considerada por muchos como una de las mejores porteras mexicanas en la actualidad, llegó a la Primera Iberdrola con el Sevilla. Esto representa también su primera oportunidad en el extranjero y la intención es mantener su nivel para seguir con las convocatorias a Selección Mexicana.

Aunque todavía no debuta con el equipo dirigido por Cristian Toro, la exportera de Xolos de Tijuana ya fue convocada a dos partidos. La afición mexicana espera que González vea sus primeros minutos el sábado 12 de febrero y sobre todo, que se quede con la titularidad lo antes posible.

Sofia Álvarez (Valencia)

Más de 100 partidos en la Liga MX Femenil avalan el trabajo y el rendimiento de Sofia Álvarez con Gallos. La zaguera se unió a las mexicanas que militan en la Primera Iberdrola casi al mismo tiempo que Itzel González, lo cual representó un par de movimientos históricos para el país.

Álvarez debutó con el Valencia el domingo 6 de febrero ante el Levante. Esteban Catalán decidió darle solo seis minutos en la cancha, lo cual por ahora es normal para que siga con la adaptación a un nuevo club. La mexicana tomó el lugar de Esther Martín-Pozuelo.

Pamela Tajonar

La portera pasó por el Sevilla y el Barcelona hace algunos años; en 2021 militó en el EDF Logroño, que descendió de la Primera Iberdrola y ahora se encuentra en las filas del Villarreal. No obstante, no ha tenido los minutos esperados, por lo que va y viene entre suplencias y ausencias en las convocatorias por decisión técnica y molestias musculares.

Es por eso que Pamela Tajonar no descarta la posibilidad de jugar en la Liga MX Femenil: “No lo veo como un retroceso. Encantada de jugar algún día en México, pero mi situación me llevó a mantenerme una temporada más (en España)“, dijo hace algunos meses en entrevista para Once Diario.