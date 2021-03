Alison González, en el Top 3 de jóvenes promesas del futbol femenil de Goal

¡Tenemos a una histórica de México y del continente! Alison González amaneció en el tercer lugar de la lista de jóvenes promesas del futbol femenil, que reconoce el talento internacional en futbolistas de 19 años o menores.

El selecto grupo elegido por Goal, incluye jugadoras de países como Japón, Estados Unidos, Haití, Francia y Suecia. Entre ellas, la atacante del Atlas Femenil es la mejor posicionada de Concacaf.

“González no solo mantiene bien la pelota y es buena en el juego aéreo, sino que tiene un ritmo maravilloso y es buena en el movimiento sin balón – atributos que le han ayudado a marcar 17 goles en la primera mitad de la temporada 2020-21“, destacan en el listado.

Alison González es la primera mexicana que aparece en la lista de jóvenes promesas del futbol femenil. Actualmente ya es considerada por Mónica Vergara para convocatorias con el Tri Femenil Mayor y será una de las piezas clave rumbo a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda en 2021.

Hanna Bennison: Capitana de la selección de Suecia y campeona de la Champions League con el Lyon. Cumplió 18 años en octubre de 2020, que por cierto fue un año difícil para ella porque sufrió una lesión que sólo le permitió jugar 5 partidos.

The winners of #NXGN 2021 have been revealed 🙌

— Goal (@goal) March 23, 2021