Lo que necesitas saber:

Valencia empató en el primer partido con Javier Aguirre 2-2 ante Racing de Santander

Javier Aguirre va dejando su marca en el Valencia y en su primer partido al frente de este equipo rescató un empate 2-2 en casa del Racing de Santander, que no es malo, pero tampoco era el objetivo. El ‘Vasco’ había transmitido la intención de ganar este encuentro y al no conseguirlo dijo que encontró un vestidor frustrado y agotado después del partido. 

Valencia comenzó ganando el partido en los primeros minutos, pero el Racing de Santander le dio la vuelta. Los Naranjeros empataron y en la parte final el partido se rompió, de modo que tuvo opciones de peligro en ambos extremos de la cancha. 

Javier Aguirre ante los medios
Javier Aguirre ante los medios / Valencia

Javier Aguirre: Les pegué un grito en mexicano con algún improperio

El ‘Vasco’ compartió que al final del partido encontró una imagen que le gustó en su vestuario, pues sus jugadores terminaron fundidos físicamente.

“El vestuario esta rabioso, había sentimientos encontrados porque hicieron un gran esfuerzo y la vieron tan cerca, pero también es verdad que en la medida en que pasó el tiempo no estuvo mal porque hasta pudimos haber perdido el partido… sacaron la casta y empataron un partido que era complicado. 

“El vestuario estaba muy cansado y eso es lo que quieres en tu vestuario, que les duela no ganar, que les duela el empate, que estén muertos, acalambrados… eso quiero en mi vestuario. A veces puedes ganar, a veces puedes perder, pero si tu jugador se deja todo en el campo no hay forma de reprocharles nada y eso pasó, les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano, con algún improperio”

Valencia enfrentará en la novena jornada de la Liga de España al Athletic de Bilbao en el que será el primer partido de Aguirre dirigiendo como local.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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