Javier Aguirre habló previo al México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 y dejó claro que la Selección Mexicana está lista para debutar en casa. El ‘Vasco’ aseguró que ya tiene definido el once titular, pidió mantener la calma ante la presión del Estadio Azteca, elogió el crecimiento de Sudáfrica y dijo que México debe romper la estadística de nunca haber ganado un partido inaugural mundialista.

Lo que necesitas saber: Javier Aguirre ya tiene definido el once para el México vs Sudáfrica, pidió calma para el debut en casa y dijo que el Tri debe romper la mala racha en partidos inaugurales de Mundial.

Javier Aguirre habló previo al debut de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica. El ‘Vasco’ quiere romper una estadística incómoda, ya tiene definido a su equipo y pidió no confiarse ante el rival africano.

México está a unas horas de abrir su Mundial en casa y Javier Aguirre tiene claro lo que está en juego. No sólo por el Estadio Azteca y la presión de debutar como anfitrión, sino porque el Tri nunca ha ganado un partido inaugural en una Copa del Mundo.

“No sabía, pero hay que romper la estadística. Otro motivo más por el cual hay que salir a ganar el partido”, dijo el ‘Vasco’ en conferencia de prensa.

Ese fue el mensaje central de una charla en la que habló del peso de jugar un Mundial en México, la importancia de mantener la calma, el respeto que le tiene a Sudáfrica y la confianza que tiene en su plantel.

Javier Aguirre durante la conferencia previa al debut de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026. Foto: Sopitas.com

Javier Aguirre y el Mundial en casa: “Mañana puede ser un día histórico”

Aguirre reconoció que jugar una Copa del Mundo en casa sigue siendo una de las mayores emociones de su carrera.

“Tengo 22 meses con esa cantaleta, de que no he tenido mejor emoción en 50 años de futbol que un Mundial en casa”.

El técnico recordó su experiencia en México 1986 y aseguró que busca transmitirle al grupo la importancia del momento sin que la emoción los rebase.

“Hay que transmitirle a los jugadores que la gente estará con nosotros. Espero que empecemos con el pie derecho y que no dudemos de nuestra manera de juego. Mañana puede ser un día histórico”.

También puedes leer: Todos los Mundiales de Javier Aguirre como jugador y entrenador

“No hay que volverse locos”: Aguirre pide cabeza fría

Aunque México llega con la presión de ser local, Aguirre insistió en que el equipo debe mantener el equilibrio emocional.

“No hay que volverse locos. El partido dura 90 minutos. Es importante ganar, pero también mantener el equilibrio mental”.

El entrenador explicó que durante la preparación trabajaron distintos escenarios para que el grupo esté listo ante cualquier situación dentro y fuera de la cancha.

“Hemos elegido a 26 jugadores que están preparados para todo lo que venga mañana”.

Javier Aguirre ya tiene once para el México vs Sudáfrica

Sobre la alineación titular, Aguirre confirmó que ya tomó una decisión, incluida la portería, aunque todavía no se la comunica a los jugadores.

“No he hablado con ellos, no les he dicho quién será el once titular”.

Cuando le preguntaron si tenía dudas, fue contundente:

“Lo tengo muy estructurado”.

Sudáfrica no viene de paseo

Aguirre rechazó cualquier idea de que Sudáfrica será un rival sencillo y destacó el crecimiento del futbol africano en los últimos años.

“Han mejorado muchísimo. Respeto mucho al técnico, que le ha dado mucha estructura al equipo sudafricano”.

También destacó a Mofokeng, una de las figuras del conjunto africano.

“Mofokeng me encanta, es un pedazo de jugador”.

Quiñones, Alexis Vega y el “mito” del sistema

El técnico también habló de Julián Quiñones, a quien ve cómodo jugando por los costados, y destacó la sociedad que puede formar con Alexis Vega.

“Hemos encontrado un buen tándem con Alexis”.

Sobre el esquema táctico, minimizó la importancia de los dibujos en el papel.

“Del esquema no te agobies, se mueve mucho. El sistema es un poco mito”.

El regreso de Aguirre al Azteca, 40 años después

Uno de los momentos más personales llegó cuando recordó que hace 40 años disputó un Mundial en el mismo estadio y ahora volverá como entrenador.

“Soy un privilegiado. Estar aquí después de 40 años y repetir esta escena desde otra trinchera, no me queda más que agradecer”.

Aguirre habló de los sacrificios que ha hecho a lo largo de su carrera y de cómo hoy vive esta experiencia con otra perspectiva.

“Estar aquí es como una recompensa a todos los sacrificios que uno va dejando en el camino”.

Javier Aguirre y su legado

Cuando le preguntaron por su lugar en la historia del futbol mexicano, evitó ponerse etiquetas.

“El legado se hace camino al andar”.

Eso sí, dejó claro qué es lo que más valora de su carrera.

“El mejor legado son los jugadores que han compartido vestidores conmigo. Siempre he intentado ayudarlos a crecer como personas”.

México vs Sudáfrica: una inauguración para romper la historia

México tiene la oportunidad de arrancar el Mundial 2026 con una victoria y romper una estadística que lo ha acompañado durante décadas.

Aguirre no prometió nada. Sólo dejó claro que el equipo está listo, que respeta a Sudáfrica y que entiende perfectamente la dimensión del partido.

Ahora falta lo más importante: demostrarlo en la cancha. Porque entre el Azteca lleno, la presión de debutar en casa y una marca histórica por romper, el México vs Sudáfrica está lejos de ser un partido cualquiera.