Lo que necesitas saber: Javier Aguirre fue titular en los cinco partidos que jugó México en el Mundial de 1986.

Javier Aguirre tiene un largo recorrido si de Mundiales hablamos. Como entrenador de México vivirá su segunda inauguración de Mundial en el 2026, la primera fue en el 2010 y como ya sabemos, le toca repetir el juego contra Sudáfrica. Aunque su debut oficial lo hizo en Corea-Japón 2002.

En sus años de jugador, le tocó participar en México 1986 y aunque aquel año la Selección Mexicana no fue la encargada del partido inaugural, el ‘Vasco’ fue parte de aquel triunfo 2-1 sobre Bélgica en el Estadio Azteca.

Fotografía @miseleccionmx

Así que, vamos a aprovechar para recordar los Mundiales de Aguirre. Ah, por si se lo preguntan, el entrenador que más Copas del Mundo ha dirigido es el brasileño Carlos Alberto Parreira con un total de seis.

Javier Aguirre en México 1986

El único Mundial que Javier Aguirre jugó fue el de México 1986. El ‘Vasco’ tenía toda la confianza de Bora Milutinovic, entrenador de la Selección, tanto así que fue titular en los cinco partidos, incluido el juego contra Alemania Occidental en Cuartos de Final.

México perdió aquel partido en tanda de penales 1-4, pero la historia tal vez habría sido distinta si no hubieran expulsado a Aguirre en el minuto 100, por una falta contra Lothar Matthäus, justo cuando el marcador estaba 1-1.

Debut de Javier Aguirre como entrenador de México

En Corea-Japón 2002, Javier Aguirre regresó a una Copa del Mundo, aunque lo hizo como entrenador de México. Le tocó jugar contra los rivales del Grupo G y consiguió dos victorias contra Croacia y Ecuador, además de un empate frente a la Italia de Gianluigi Buffon, Paolo Maldini, Alessandro Del Piero y más estrellas.

¿Recuerdan aquel señor golazo que le marcó Jared Borgetti a Buffon?

Aguirre y México se fueron eliminados en Octavos de Final ante Estados Unidos, sí, el archirrival los dejó fuera por un doloroso 2-0 con goles de Brian Mcbride y claro, Landon Donovan.

Primera inauguración de Javier Aguirre en el Mundial

Javier Aguirre volvió a tomar el mando de México para Sudáfrica 2010. Aquella ocasión le tocó inaugurar su primer Mundial con un empate 1-1, Rafa Marquez evitó la derrota en los últimos minutos del partido tras el gol de Siphiwe Tshabalala que hizo bailar a todo su país.

Y como el futbol siempre da revanchas, en el 2026 ambas selecciones volverán a verse las caras en la inauguración de otra Copa del Mundo.

Pero regresando a aquel 2010, México se fue eliminado en Octavos de Final por Argentina 3-1, su verdugo en los Mundiales. Recuerdan aquella conferencia de prensa en la que Aguirre salió con una gorra cubriendo todo su rostro antes del partido ¿No? Acá se las dejamos.

Si no pasa nada extraño en México y la Federación Mexicana, Javier Aguirre vivirá su tercera Copa del Mundo como entrenador y la cuarta, si contamos en la que fue como jugador. Lejos aún de los seis Mundiales que dirigió Carlos Alberto Parreira con quién se enfrentó en la inauguración de Sudáfrica en el 2010:

Kuwait en España 1982

Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990

Brasil en Estados Unidos 1994 (campeón del mundo)

Arabia Saudita en Francia 1998

Brasil en Alemania 2006

Sudáfrica en Sudáfrica 2010

Los Mundiales de Javier Aguirre

La estadística nos dice que México podría llegar a Octavos de Final en el 2026 bajo el mando de Javier Aguirre, aunque también podría seguir esa tendencia de ‘hacerse grande en casa’ y colarse hasta los Cuartos de Final ¿Cuál es su pronóstico?