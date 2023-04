Bajita la mano, Javier Aguirre está haciendo una chambota con el Mallorca en La Liga de España. No tiene el plantel del Barcelona, ni del Real Madrid. Tampoco le alcanza para igualarse con el Atlético, y no va a disputar la Champions o la Europa League, pero el estratega mexicano está a nada de cumplir el objetivo por el cual lo contrataron de nueva cuenta en España, y es eludir el descenso.

Con un plantel modesto, el ‘Vasco’ ha conseguido 40 puntos, con los cuales ubica a su Mallorca a media tabla y con 10 unidades de ventaja sobre la zona de descenso, luego de su triunfo en la jornada 30 ante Getafe (3-1) y con lo cual llegó a cuatro partidos sin derrota al hilo.

Mallorca le ganó 3-1 al Getafe y llegó a 40 puntos / Getty Images

‘Vasco’ Aguirre tiene al Mallorca casi casi salvado

En España se considera que un equipo está salvado cuando llega a los 40 puntos en la tabla general, pues los equipos que han descendido en los últimos años no llegan a esta cifra. La bronca por ahora es para Elche, que está virtualmente descendido con 13 unidades, así como el Espanyol y Valencia, con todo y Cavani, por lo cual al final del partido contra Getafe, el ‘Vasco’ fue ovacionado por la grada.

Esta situación contrasta con su última experiencia en México, con Monterrey, cuando la afición rayó en las amenazas con pancartas en el estadio con mensajes bastante agresivos.

Así fue la última experiencia del ‘Vasco’ en México / Mexsport

Afición del Mallorca ovacionó al ‘Vasco’

Al final del juego, Aguirre fue cuestionado sobre la forma en la cual la afición se ha encariñado con él, en especial por las ovaciones en el cierre del partido, tras el tercer gol de su equipo.

“La verdad es que no me lo esperaba, pero me dio mucho gusto, porque no recuerdo hace cuantos años que me mencionaban en la grada de manera natural, fue espontáneo. Da mucha ilusión, y la verdad es que ya soy mayor y me llego a emocionar”, indicó el mexicano.

¡OLÉ OLÉ OLÉ, VASCO!



Javier Aguirre se emocionó luego de que la tribuna coreara su nombre tras el triunfo del Mallorca. pic.twitter.com/GN5mHMlDeN April 23, 2023

En el cierre de la temporada, el Mallorca aún debe enfrentar al Atlético de Madrid en la siguiente fecha, y al Barcelona en la penúltima, por lo demás, le viene un cierre ante equipos a modo, entre ellos el Valencia.