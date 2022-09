Si algo ha caracterizado la carrera de Javier Aguirre como jugador y director técnico es su sinceridad, a veces un poco cruda. Pues, previo a enfrentar al Barcelona en LaLiga, enalteció a Lewandowski y sentenció a la Selección Mexicana.

El Mallorca de Javier Aguirre busca en esta temporada mantenerse en primera división, algo que no es una tarea sencilla, pero a la que el ‘Vasco’ está acostumbrado a lograrla.

En su camino tendrá que enfrentar a grandes delanteros como Karim Benzema y Robert Lewandowski, curiosamente, el polaco también será rival de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Foto: Getty Images

Durante la conferencia de prensa al duelo contra el Barcelona, se le preguntó sobre el delantero polaco y su respuesta fue la más sincera del mundo, aunque con un pésimo augurio para México… ¡Ultra chale!

Se desvivió en elogios para Robert Lewandowski y la verdad es que no lo culpamos, porque es un delantero brutal y del que se debe de tener mucho cuidado.

Foto: Getty Images

“Estamos jodidos”, las palabras de Javier Aguirre sobre Robert Lewandowski

Javier Aguirre puede hablar a nombre de Mallorca sobre la peligrosidad de Robert Lewandowski y eso que nunca lo ha enfrentado como DT, pero también puede hablar como extécnico de la Selección Mexicana.

“Lo he visto por la televisión, no me ha tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo ‘killer’ de toda la vida. Además, nos toca en el grupo de México en el Mundial, con Polonia, estamos jodidos“, dijo el ‘Vasco’ Aguirre.

Foto: Getty Images

Ojo, Tata Martino, porque consejos de un técnico que ya estuvo en Copas del Mundo con la Selección Mexicana hay que escucharlos atentamente y sin titubear.

“Es un matador de área, no le puedes permitir ni un centímetro porque te la manda a guardar desde cualquier parte“, agregó Javier Aguirre sobre la peligrosidad de Lewandowski.

Foto: Reuters