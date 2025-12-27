Lo que necesitas saber: En el 2026, Javier Aguirre dirigirá a México en su tercera Copa del Mundo y de paso vivirá su segunda inauguración mundialista frente a Sudáfrica.

Javier Aguirre está dentro de los mejores 10 entrenadores del mundo. Y no, no lo decimos nosotros, lo dice el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

¿Será que no le estamos dando el crédito que se merece? Y es que además de cerrar el año entre los mejores entrenadores, el ‘Vasco’ también estuvo nominado a ‘Mejor entrenador’ en los premios The Best.

Los mejores entrenadores del mundo

De acuerdo con la IFFHS, Luis de la Fuente, director técnico de España, es el mejor entrenador del 2025, si de selecciones nacionales hablamos. Le sigue Roberto Martínez con Portugal y en tercer lugar tenemos a Lionel Scaloni, actual campeón del Mundo con Argentina.

Ståle Solbakken de Noruega ocupa el cuarto puesto, y no es para menos, logró clasificar al Mundial 2026 de forma directa con la enorme ayuda de Erling Haaland. El top cinco lo completa Thomas Tuchel de Inglaterra.

¿Y dónde está Javier Aguirre? Bueno, nuestro querido ‘Vasco’ se ubica justo en el décimo puesto, por debajo de Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia.

Con todo y que México no pudo derrotar a ninguna selección mundialista en los partidos amistosos el 2025, la IFFHS reconoció el trabajo de Aguirre al frente del tricolor.

N° Entrenador Selección 1° Luis de la Fuente España 2° Roberto Martínez Portugal 3° Lionel Scaloni Argentina 4° Ståle Solbakken Noruega 5° Thomas Tuchel Inglaterra 6° Didier Deschamps Francia 7° Walid Regragui Marruecos 8° Timur Kapadze Uzbekistán

(Entrenador asistente) 9° Néstor Lorenzo Colombia 10° Javier Aguirre México

En el 2026, Javier Aguirre dirigirá a México en su tercera Copa del Mundo y de paso vivirá su segunda inauguración mundialista frente a Sudáfrica, una reedición de la inauguración del 2010.

Lo más lejos que ha llegado el ‘Vasco’ en el Mundial ha sido a los Octavos de Final. En Corea-Japón 2002 se fue eliminado por Estados Unidos y en el 2010 por Argentina.