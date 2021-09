Experiencia y una filosofía única: Jesse Marsch, el histórico DT estadounidense del Leipzig

El arranque de la temporada 2021/22 de la Bundesliga es histórico para Estados Unidos, pues tiene dos representantes históricos: los directores técnicos Pellegrino Matarazzo y Jesse Marsch. Los futbolistas de este país han ganado terreno en toda Europa, pero también es turno de aquellos que están en el banquillo.

La filosofía de Marsch llama la atención con fuerza, pues no solo se trata de implementar una buena táctica o un estilo de juego poderoso. Se trata de un entrenador que hace sentir importante a cada elemento y toma en cuenta todas las opiniones para lograr buenos resultados.

En septiembre de 2019 se convirtió en el primer DT estadounidense que dirige en la Champions League. Este año está de regreso con el Leipzig y aunque perdió el primer partido, demostró que su equipo es capaz de competir fuerte ante gigantes como el Manchester City.

Comparado muchas veces con Ted Lasso, está escribiendo una historia que supera cualquier ficción.

Si bien es cierto que el director técnico es quien comanda la estrategia de un equipo, Jesse Marsch busca construir un club poderoso con o sin él. Esto lo compartió como consejo motivacional en Red Bull, pero va más allá y se trata de una filosofía de trabajo que provoca que todos se sientan importantes.

“ Cuando un jugador viene con una idea para cambiar el entrenamiento, con frecuencia digo: ‘¡Fantástico, vamos a hacerlo!’. De esta manera te sientes valorado y capaz de tomar decisiones. Son ellos los que tienen que jugar y decidir en el campo. Mi objetivo es crear un ambiente en el que no me necesiten.

“Un buen líder no debe hacer que su equipo dependa de un hombre y en especial que no dependa de él. Llega un momento en el que el entrenador pierde su trabajo. Una vez que me vaya, el club tiene que estar más fuerte que cuando yo empecé“, explicó.