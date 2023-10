Lo que necesitas saber: Jimmy Garoppolo jugó la primera mitad y dejó su lugar a Brian Hoyer

No queremos asustar a los fans de los Raiders, pero no hay buenas noticias con el quarterback de Las Vegas, Jimmy Garoppolo, quien fue descartado para la segunda mitad del partido contra los New England Patriots debido a una lesión en la espalda.

El exjugador de los Patriots y de los 49ers, comandó la ofensiva de los Raiders durante los dos primeros cuartos, sin embargo, la estrella de Las Vegas no volvió para el tercer cuarto y fue descartado para el resto del partido.

Jimmy Garoppolo

Garoppolo habría dejado el juego en ambulancia

De acuerdo con los primeros reportes, Garoppolo abandonó el Allegiant Stadium y fue trasladado a un hospital en una ambulancia, de acuerdo con el periodista Dov Kleiman. Hasta el momento se desconoce si el jugador de 31 años de edad sufrió la lesión durante alguna acción del partido.

Garoppolo, quien estuvo con los 49ers en México durante el 2022, dejó a los Raiders arriba en la pizarra 13-3 y fue sustituido por el veterano Brian Hoyer, quien mandó el triunfo 21-17.

No es la primera vez que Garoppolo debe dejar a los Raiders, pues durante la cuarta semana, contra los Chargers, sufrió un fuerte golpe por el cual se activó el protocolo de conmociones cerebrales. Por un momento se especuló que Tom Brady podría hacerle el paro a los Raiders, pero la opción fue descartada.

Jimmy Garoppolo con los Raiders

¿Quién será el quarterback de los Raiders sin Garoppolo?

Los Raiders no han informado a profundidad sobre la lesión de Garoppolo, pero en caso de no ser elegible para la séptima semana, ante Chicago Bears, los Raiders tendrán que elegir entre las opciones del veterano Brian Hoyer y el novato Aidan O’Connell, quien no fue activado ante los Patriots.

