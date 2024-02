Lo que necesitas saber: Jimmy firmó un contrato con los Raiders por tres años y más de 72 millones de dólares.

Todavía ni empieza la temporada 2024/25 de la NFL y ya tenemos al primer sancionado. Jimmy Garoppolo de los Raiders se perderá los primeros dos juegos de la temporada regular por consumir sustancias para mejorar su rendimiento deportivo, algo que claramente está prohibido.

Jimmy G también tendrá que desembolsar unos cuantos miles de dólares como multa. Aunque seguramente le tocará pagar su castigo lejos del equipo de Las Vegas, pues es prácticamente un hecho que no continuará con ellos a pesar de que en el 2023 firmó un contrato de tres años.

Jimmy Garoppolo en su presentación con Raiders – Foto: Getty Images

Garoppolo perdió el lugar ante un novato

Los Raiders contrataron a Jimmy Garoppolo a inicios del 2023, no por su linda cara, al contrario, esperaban que con sus años de experiencia ayudara al equipo a ser competitivo y llegar más lejos, sin embargo, fue enviado a la banca después de seis juegos bastantes grises.

El ex quarterback de San Francisco, se encontraba saliendo de una lesión en el pie y su rendimiento se vio afectado, faltó a varios de los entrenamientos por su recuperación. Por lo que Antonio Pierce, coach de la franquicia de Las Vegas, decidió poner en su lugar Aidan O’Connell, un joven novato que se quedó al frente hasta el final de la temporada.

Jimmy Garoppolo jugó medio tiempo con los Raiders / Reuters

Sin embargo, O’Connell no es la primera opción de Pierce para la siguiente temporada de la NFL, es más, el entrenador declaró que su prioridad es buscar un quarterback ya sea negociando con alguno que este en otro equipo, en el draft y hasta en la agencia libre.

Pierce en busca de un quarterback

Durante su participación en The Pivot Podcast, Antonio Pierce fue muy claro en cuanto a la situación de los Raiders y su falta de querterback. Jimmy Garoppolo no tiene lugar en el equipo, Aidan O’Connell no está listo para volver a ser titular, por lo que necesita encontrar a toda costa un nuevo QB.

“El comodín es el mariscal de campo… tenemos que elaborar un plan. Todo el mundo tiene un precio. Siempre hay un precio, puedes crear un poco de duda, un poco de interés, en cuanto a si están dispuestos a hacer ese movimiento. Bueno, ¿Y si no pasa por el draft? Luego tendremos que pasar por la agencia libre” Antonio Pierce, head coach de los Raiders.

Las opciones de los Raiders en el Draft

La búsqueda de los Raiders y Pierce no será nada sencilla, pues son pocos los QB’s mejor prospectados en el Draft y digamos que sus opciones se reducen a solo siete candidatos, aunque no podrán elegir a su antojo, ya que tendrán que esperar los movimientos de los Chicago Bears, Washington Commanders, New England Patriots, New York, Giants, Atlanta Falcons, Minessota Vikings y Denver Broncos.

Y lo más probable es que Giants, Falcons, Vikings y Broncos se les adelanten con algún quarterback, pero no todo está perdido, los Raiders podrían ‘sacrificar’ el futuro del equipo dejando ir algunos jugadores o futuras selecciones reforzando otras posiciones para reforzar su defensiva o ofensiva en caso de que no consigan a nadie.

Caleb Williams (posible prospecto 1)

Drake Maye (3)

Jayden Daniels (11)

Michael Penix (20)

Bo Nix (22)

JJ McCarthy (57)

Michael Pratt (75)

Los Raiders buscaban a un QB y encontraron a Jimmy G – Foto: Getty Images

En caso de no conseguir un quarterback en el draft con los millones de dólares que se ahorrarán con la salida de Garoppolo los Raiders podrán encontrar alguno que pueda cumplir con el objetivo del equipo.

Jimmy firmó un contrato por tres años y más de 72 millones de dólares, es más, con todo y su temporada para el olvido en Las Vegas, ese ‘guapetón’ se embolsó 33,75 millones.

