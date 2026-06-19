Lo que necesitas saber: Portugal se enfrenta a Uzbekistán el 23 de junio del 2026 en su segundo partido de fase de grupos.

Les traemos todo el chismecito que se traen en la Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo por las declaraciones que dio Joao Neves después del partido contra República del Congo.

¿Qué dijo? Pues que CR7 no estaba por encima de nadie en el grupo, que era uno más y su trabajo era colectivo, no individual. El problema es que para muuuuchos aficionados del ‘Bicho’ esas declaraciones son una clara falta de respeto para una de las figuras más importantes del futbol portugués y mundial.

Es más, hasta comenzaron a comparar la forma en que juegan los jugadores de Argentina con Messi, algo que no vemos en Portugal.

Captura de pantalla

¿Qué dijo Joao Neves de Cristiano Ronaldo?

Portugal no pudo vencer a República del Congo en su primer partido de la Fase de Grupos ¿Peor aún? Cristiano Ronaldo no pudo marcar gol y se fue en blanco, mientras que otras figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland o el propio Lionel Messi sí marcaron goles con sus respectivas selecciones.

Y justamente después de ese partido, le preguntaron a Joao Neves por el rol que ocupa Cristiano en equipo, acá parte de sus declaraciones que hicieron enojar un poco a los aficionados:

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente”.

“Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente de los demás, está aquí para contribuir, igual que todos nosotros. Jugó muy bien y todo el equipo hizo un gran partido”.

Las declaraciones no quedaron ahí; muchos aficionados fueron a comentar varias fotos de Joao, en las que no solo le exigían que tuviera más respeto por Cristiano, también que le pasaran más el balón y, sobre todo, que el resto de los jugadores recordaran que mucho del apoyo que recibe Portugal es por el ‘Comandante’.

El problema es que la novia de Joao tuvo que desactivar los comentarios en su última publicación para evitar el hate.

Fotografía @portugal vía X

¿Pero hay problemas o no en Portugal?

Según Ruben Dias, dentro de la Selección de Portugal ni siquiera existe un problema; a pesar de la molestia de los aficionados, ellos no escuchan ni ven nada de lo que se dice en los medios o redes sociales.

Aseguró que están unidos, que juntos harán todo lo posible por llegar muy lejos en el Mundial 2026 y que ese tipo de rumores no afectan su confianza ni la unidad del grupo.

“No es un problema para nosotros. Es insignificante, solo un poco de revuelo. Es parte del juego. Hay mucho ruido, mucha especulación. Es normal que la especulación se triplique cuando los resultados no son los mejores, pero eso no afecta nuestra confianza en lo más mínimo”.

Portugal comenzó el Mundial con empate / Mexsport

Habrá que esperar para ver si esa unión puede reflejarse en el campo para que Portugal pueda conseguir sus primeros puntos y también lleguen los goles de Cristiano.

Pero aquí la pregunta es: ¿Cristiano Ronaldo es un jugador más en Portugal o merece tener un trato diferente?