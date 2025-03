Lo que necesitas saber: Joe Pyfer llegó a México con un récord de 13-3... y así se quedó. Hasta la próxima pelea se moverán sus números.

Al peleador Joe Pyfer ni en su casa lo conocen… pero será recordado como uno más de los extranjeros que es abatido por la popular “Venganza de Moctezuma”. Es decir, no aguantó ni un taquito y, por ello, nos perdimos la oportunidad de verlo en la gala de la UFC México. Uyyyy, sí…

Asegura que perdió más de 6 kilos en cuestión de horas…

El buen Joe Pyfer estaba programado para enfrentarse a Kevin Gastelum la noche del sábado en la Arena Ciudad de México, como parte de la cartelera de la muy promocionada función de la UFC México. Sin embargo, horas antes de subir al ring, dijo “me doy”…

¿Por? De acuerdo con lo que el propio Pyfer reveló, le dio el “corre que te alcanza”, resultado de empacarle a la comida mexicana.

“Fui a cenar con mi equipo, comí en un lugar que supuestamente era confiable y un par de horas después tuve que ir al baño al menos 10 u 11 veces”, aceptó el abatido peleador, revelando que halló la dieta perfecta… en cuestión de horas pasó de 209 a 194 libras (algo así como 6 kilitos).

Joe Pyfer / Foto: Instagram/joepyfer

Bueno, ni tan perfecta. De acuerdo con el peleador UFC, fueron horas de tortura las que pasó debido a las molestias estomacales que le ocasionó la comida mexa: “tuve fiebre, náuseas, vómito, dolor de estómago, insoportable… el doctor me recomendó no pelear”.

México “es un hoyo de mierda, no regresaré”

Joe Pyfer no dejó de mostrar su molestia por haber caído sin siquiera subir al ring… no es para menos. Según el peleador, desembolsó dinero para lucirse frente a familiares y amigos.

O sea, les “pichó” el viaje a sus conocidos para que lo vieran triunfar en la gala de la UFC México… y todo para que al final lo escucharán “cantando Oaxaca”.

Joe Pyfer, peleador UFC / Foto: Instagram/joepyfer

Como detalle final, les diremos que Pyfer no se retiró de México con elegancia. Ya más repuesto de la pancita, arremetió contra nuestro país, prometiendo no volver nunca. Repetimos, de una forma nada elegante: “ es un hoyo de mierda, no regresaré, no me importa si ofendo a alguien”.

Uyyyy, pues ni modo. Como dicen por ahí: él se lo pierde y nosotros nos lo ahorramos. Adiós, Joe Pyfer, nadie te extrañará por acá.