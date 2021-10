Jon Gruden no sólo dejó de ser el coach de los Raiders, sino que probablemente no lo veamos de nueva cuenta en la NFL, después de que la franquicia que se mudó hace un par de años a Las Vegas, cortara relación con él luego de darse a conocer una serie de mails con contenidos y lenguaje homofóbico contra jugadores, directivos y referees.

Gruden se encontraba en la mira desde que se dio a conocer el contenido de un correo electrónico, del 2011, en el cual utiliza un lenguaje racista contra DeMaurice Smith, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, de origen afroamericano, por lo que la NFL comenzó una investigación a la par de que se destapó el caso de acoso sexual al interior de Washington Football Team, ya que estos correos fueron escritos a Bruce Allen, el expresidente de la franquicia de la capital de Estados Unidos.

El lunes 11 de octubre, el diario The New York Times reveló otros mails en los cuales Jon Gruden utiliza lenguaje homofóbico para referirse a jugadores, referees y directivos. La información fue enviada al propietario de los Raiders, Mark Davis.

En la cadena de mails, el ahora excoach de los Raiders reprueba por completo la inclusión de las mujeres dentro de los equipos de referees, quienes han comenzado a abrirse paso en cancha, incluso en el Super Bowl, por cierto, con muy buen rendimiento. “Las mujeres que no se metan en cosas de hombres”.

Micheal Sam, defensivo elegido por los Rams en el Draft del 2014, fue el primer jugador en la NFL en declararse gay, situación que no fue del agrado de Gruden: “Elegir a un jodid🤬 homosexual…”.

Grauden fue uno de aquellos críticos contra las protestas de los jugadores de color que se arrodillaron durante el himno de los Estados Unidos, movimiento que iniciado por Colin Kaepernick, quien después de esto fue vetado de la NFL. “Pinc🤬 negros”, escribió Gruden en los correos.

Tras esta situación, el periodista de ESPN Adam Schefter filtró que Grauden saldría de los Raiders, lo cual fue confirmado por el propio equipo a través de su cuenta de Twitter, en la que comparte una cita del excoach.

“Renuncié como entrenador en jefe de Las Vegas Raiders. Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Gracias a todos los jugadores, entrenadores, personal y fanáticos de la nación Raider. Lo siento, nunca quise herir a nadie”, indica la publicación.

“I have resigned as Head Coach of the Las Vegas Raiders. I love the Raiders and do not want to be a distraction. Thank you to all the players, coaches, staff, and fans of Raider Nation. I’m sorry, I never meant to hurt anyone.”

