El entrenador de Raiders destroza la sede del Super Bowl 2022: “Es como un laberinto”

¿Qué nos dejó el Monday Night Footbal? Una victoria de Justin Herbert y los Chargers sobre Las Vegas Raiders, peeeeeero hubo algo más. El retraso del partido debido a una tormenta eléctrica y las duras críticas del entrenador en jefe Jon Gruden a la siguiente casa del Super Bowl.

El partido de los Chargers vs Raiders se vio retrasado por una tormenta eléctrica, algo que puede suceder y se ha visto varias veces en la NFL, pero en palabras de Jon Gruden, nunca se había visto en un estadio a puertas cerradas. ¿O sea, cómo?

Se podría entender que el enojo de Jon Gruden podría ser por la derrota de su equipo por 28-14 y se desquitó con lo primero que encontró, que fue el SoFi Stadium. “Nunca he tenido un estadio cubierto con un retraso de tormenta eléctrica. No, no soy ingeniero. No tengo idea, y nunca he Escuché eso. Pensé que era una broma. Pero afectó a ambos equipos“, dijo en conferencia de prensa tras el partido.

Pero no hay que ser tan malos, señor Gruden. Habría que explicar un poco sobre el Sofi Stadium y la razón por la que hubo un retraso de 30 minutos por la tormenta eléctrica. Sí, el estadio es técnicamente cerrado, pero no del todo, pues tiene techo, pero no una cúpula.

Sabiendo esto, el SoFi Stadium tiene alrededor de 70 mil asientos al aire libre, es por eso su clasificación de al aire libre como estadio. La tormenta eléctrica afectó no sólo a los equipos, sino puedo haber sido un riesgo para los asistentes.

Jon Gruden no se quedó sólo con esa crítica al SoFi Stadium

“Sabes, el vestuario aquí es la cosa más extraña que he visto. No puedes ver a nadie. Es como un laberinto. Entonces, ya sabes, quienquiera que haya contorisionado este vestuario de visitas, me gustaría conocer a este tipo, ver cuál fue su idea“, fueron las palabras del entrenador en jefe de los Raiders.

Al parecer, Jon Gruden no salió nada contento de su visita a Los Ángeles, California. Se llevó la primera derrota de la campaña, en juego divisional y todo lo que le pasó en el SoFi Stadium con la tormenta eléctrica y los vestidores, un mal día en la vida del head coach.

SoFi Stadium sede del Super Bowl LVI

Para poder albergar un partido del Super Bowl y el SoFi cumple a la perfección ese requisito. Fue inaugurado en el 2020 y es casa de los Rams y Chargers. Ubicado en Inglewood, sólo a unos cuantos kilómetros de Los Ángeles, es un estadio que costó un dineral.

Con decirles que es el estadio más caro de toda la NFL y por mucho, pues su costo fue de casi 5 mil millones de dólares, lejos está el segundo lugar, que es el AT&T Stadium de los Cowboys con un costo de mil 830 millones de dólares.

El 13 de febrero del 2022 será la casa del Super Bowl LVI, aún no sabemos qué equipos llegarán al gran partido, aunque algunos se perfilan para ello, pero lo único seguro, es que el estadio es una estructura impresionante, a pesar de los comentarios de Joe Gruden.