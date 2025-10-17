Lo que necesitas saber: Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 9 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de doce jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 28 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 13 del Apertura 2025?

La jornada 13 del Apertura 2025, arranca el viernes 17 de octubre con el partido entre Puebla vs Xolos. Y termina hasta el sábado 18, con el ‘Clásico Joven’ entre Cruz Azul vs América.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión Puebla vs Xolos 17 de octubre

19:00 hrs Fox

Caliente TV Atlético San Luis vs Atlas 17 de octubre

21:00 hrs ESPN

Disney + Tigres vs Necaxa 17 de octubre

21:00 hrs Canal 7 Santos vs León 18 de octubre

17:00 hrs Vix Juárez vs Pachuca 18 de octubre

17:00 hrs Fox

Caliente TV Toluca vs Querétaro 18 de octubre

17:00 hrs Canal 7 Monterrey vs Pumas 18 de octubre

19:00 hrs Canal 5 Chivas vs Mazatlán 18 de octubre

19:07 hrs Prime Video Cruz Azul vs América 18 de octubre

21:05 hrs Canal 5

Tabla General Apertura 2025

Toluca: 28 puntos América: 27 puntos Monterrey: 26 puntos Cruz Azul: 25 puntos Tigres: 23 puntos Tijuana: 20 puntos Pachuca: 20 puntos Juárez: 18 puntos Chivas: 17 puntos Pumas: 13 puntos

Tabla de goleo (Al momento)