Lo que necesitas saber:
Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 9 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de doce jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 28 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 13 del Apertura 2025?
La jornada 13 del Apertura 2025, arranca el viernes 17 de octubre con el partido entre Puebla vs Xolos. Y termina hasta el sábado 18, con el ‘Clásico Joven’ entre Cruz Azul vs América.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Puebla vs Xolos
|17 de octubre
19:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Atlético San Luis vs Atlas
|17 de octubre
21:00 hrs
|ESPN
Disney +
|Tigres vs Necaxa
|17 de octubre
21:00 hrs
|Canal 7
|Santos vs León
|18 de octubre
17:00 hrs
|Vix
|Juárez vs Pachuca
|18 de octubre
17:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Toluca vs Querétaro
|18 de octubre
17:00 hrs
|Canal 7
|Monterrey vs Pumas
|18 de octubre
19:00 hrs
|Canal 5
|Chivas vs Mazatlán
|18 de octubre
19:07 hrs
|Prime Video
|Cruz Azul vs América
|18 de octubre
21:05 hrs
|Canal 5
Tabla General Apertura 2025
- Toluca: 28 puntos
- América: 27 puntos
- Monterrey: 26 puntos
- Cruz Azul: 25 puntos
- Tigres: 23 puntos
- Tijuana: 20 puntos
- Pachuca: 20 puntos
- Juárez: 18 puntos
- Chivas: 17 puntos
- Pumas: 13 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|Joao Paulo Dias
|Toluca
|9 goles
|2°
|Germán Berterame
|Monterrey
|8 goles
|3°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|8 goles
|4°
|Sergio Canales
|Monterrey
|6 goles
|5°
|Ángel Sepúlveda
|Cruz Azul
|6 goles