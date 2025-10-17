Lo que necesitas saber:

Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 9 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de doce jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 28 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 5 puntos.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 13 del Apertura 2025?

La jornada 13 del Apertura 2025, arranca el viernes 17 de octubre con el partido entre Puebla vs Xolos. Y termina hasta el sábado 18, con el ‘Clásico Joven’ entre Cruz Azul vs América.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
Puebla vs Xolos17 de octubre
19:00 hrs		Fox
Caliente TV
Atlético San Luis vs Atlas17 de octubre
21:00 hrs		ESPN
Disney +
Tigres vs Necaxa17 de octubre
21:00 hrs		Canal 7
Santos vs León18 de octubre
17:00 hrs		Vix
Juárez vs Pachuca18 de octubre
17:00 hrs		Fox
Caliente TV
Toluca vs Querétaro18 de octubre
17:00 hrs		Canal 7
Monterrey vs Pumas18 de octubre
19:00 hrs		Canal 5
Chivas vs Mazatlán18 de octubre
19:07 hrs		Prime Video
Cruz Azul vs América18 de octubre
21:05 hrs		Canal 5
meme-ah-caray

Tabla General Apertura 2025

  1. Toluca: 28 puntos
  2. América: 27 puntos
  3. Monterrey: 26 puntos
  4. Cruz Azul: 25 puntos
  5. Tigres: 23 puntos
  6. Tijuana: 20 puntos
  7. Pachuca: 20 puntos
  8. Juárez: 18 puntos
  9. Chivas: 17 puntos
  10. Pumas: 13 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
Joao Paulo DiasToluca9 goles
Germán BerterameMonterrey8 goles
João PedroAtlético San Luis8 goles
Sergio CanalesMonterrey6 goles
Ángel SepúlvedaCruz Azul6 goles

