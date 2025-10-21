Lo que necesitas saber: Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de trece jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 31 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 8 puntos.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 14 del Apertura 2025?

La jornada 14 del Apertura 2025, arranca el martes 21 de octubre con el partido entre América vs Puebla. Y termina hasta el miércoles 22 con el Pumas vs Atlético San Luis.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

Partido Fecha y horario Transmisión América vs Puebla 21 de octubre

19:00 hrs Vix Necaxa vs Cruz Azul 21 de octubre

19:00 hrs Canal 7 Mazatlán vs Santos 21 de octubre

21:00 hrs Fox

Caliente TV Monterrey vs Juárez 21 de octubre

21:05 hrs Vix Querétaro vs Chivas 22 de octubre

19:00 hrs Caliente TV

Pachuca vs Tigres 22 de octubre

19:00 hrs Fox

Caliente TV Atlas vs León 22 de octubre

21:00 hrs Vix Xolos vs Toluca 22 de octubre

21:00 hrs Fox

Caliente TV Pumas vs Atlético San Luis 22 de octubre

21:05 hrs Vix

Tabla General Apertura 2025

Toluca: 31 puntos Cruz Azul: 28 puntos América: 27 puntos Monterrey: 27 puntos Tigres: 26 puntos Pachuca: 21 puntos Tijuana: 20 puntos Chivas: 20 puntos Juárez: 19 puntos Pumas: 14 puntos

Tabla de goleo (Al momento)