Lo que necesitas saber:

Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones.

Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de trece jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 31 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 8 puntos.

En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.

Todos viendo el inicio de la Liga Mx Femenil
Todos viendo el inicio de la Liga Mx

¿Dónde ver la jornada 14 del Apertura 2025?

La jornada 14 del Apertura 2025, arranca el martes 21 de octubre con el partido entre América vs Puebla. Y termina hasta el miércoles 22 con el Pumas vs Atlético San Luis.

Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.

PartidoFecha y horarioTransmisión
América vs Puebla21 de octubre
19:00 hrs		Vix
Necaxa vs Cruz Azul21 de octubre
19:00 hrs		Canal 7
Mazatlán vs Santos 21 de octubre
21:00 hrs		Fox
Caliente TV
Monterrey vs Juárez21 de octubre
21:05 hrs		Vix
Querétaro vs Chivas22 de octubre
19:00 hrs		Caliente TV
Pachuca vs Tigres22 de octubre
19:00 hrs		Fox
Caliente TV
Atlas vs León22 de octubre
21:00 hrs		Vix
Xolos vs Toluca22 de octubre
21:00 hrs		Fox
Caliente TV
Pumas vs Atlético San Luis22 de octubre
21:05 hrs		Vix
meme-ah-caray

Tabla General Apertura 2025

  1. Toluca: 31 puntos
  2. Cruz Azul: 28 puntos
  3. América: 27 puntos
  4. Monterrey: 27 puntos
  5. Tigres: 26 puntos
  6. Pachuca: 21 puntos
  7. Tijuana: 20 puntos
  8. Chivas: 20 puntos
  9. Juárez: 19 puntos
  10. Pumas: 14 puntos

Tabla de goleo (Al momento)

JugadorEquipoGoles
Joao Paulo DiasToluca10 goles
João PedroAtlético San Luis9 goles
Germán BerterameMonterrey8 goles
Juan BrunettaTigres7 goles
Armando GonzálezChivas7 goles

