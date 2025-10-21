Lo que necesitas saber:
Joao Paulo Dias de Toluca lidera la tabla de goleo con 10 anotaciones.
Regresa la actividad en la ‘gloriosa’ Liga Mx. Después de trece jornadas el campeón Toluca lidera la Tabla General con 31 puntos. Puebla marcha en el último lugar con 8 puntos.
En el Apertura 2025 tenemos a figuras como Ángel Correa en Tigres a Keylor Navas y Aaron Ramsey con Pumas, estrenarse en el futbol mexicano. Seguramente con esos refuerzos, la afición ‘auriazul’ anda bien ilusionada ¿Se acabará la sequía?
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos las fechas, horarios y transmisión de cada uno. Desde los que van por televisión abierta hasta los que son transmitidos en plataformas de streaming, porqué ya no es tan fácil ver el futbol mexicano.
¿Dónde ver la jornada 14 del Apertura 2025?
La jornada 14 del Apertura 2025, arranca el martes 21 de octubre con el partido entre América vs Puebla. Y termina hasta el miércoles 22 con el Pumas vs Atlético San Luis.
Acá les dejamos los horarios de todos los partidos y la transmisión de cada uno, por si andan con ganas de ver la Liga Mx.
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|América vs Puebla
|21 de octubre
19:00 hrs
|Vix
|Necaxa vs Cruz Azul
|21 de octubre
19:00 hrs
|Canal 7
|Mazatlán vs Santos
| 21 de octubre
21:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Monterrey vs Juárez
|21 de octubre
21:05 hrs
|Vix
|Querétaro vs Chivas
|22 de octubre
19:00 hrs
|Caliente TV
|Pachuca vs Tigres
|22 de octubre
19:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Atlas vs León
|22 de octubre
21:00 hrs
|Vix
|Xolos vs Toluca
|22 de octubre
21:00 hrs
|Fox
Caliente TV
|Pumas vs Atlético San Luis
|22 de octubre
21:05 hrs
|Vix
Tabla General Apertura 2025
- Toluca: 31 puntos
- Cruz Azul: 28 puntos
- América: 27 puntos
- Monterrey: 27 puntos
- Tigres: 26 puntos
- Pachuca: 21 puntos
- Tijuana: 20 puntos
- Chivas: 20 puntos
- Juárez: 19 puntos
- Pumas: 14 puntos
Tabla de goleo (Al momento)
|N°
|Jugador
|Equipo
|Goles
|1°
|Joao Paulo Dias
|Toluca
|10 goles
|2°
|João Pedro
|Atlético San Luis
|9 goles
|3°
|Germán Berterame
|Monterrey
|8 goles
|4°
|Juan Brunetta
|Tigres
|7 goles
|5°
|Armando González
|Chivas
|7 goles