Agárrense: José Mourinho es nuevo director técnico de la Roma

José Mourinho vuelve al país que lo vio consolidarse como director técnico y nos referimos a Italia, de la mano de la Roma volverá a la Serie A, con algunos partidos importantes por jugar y principalmente con la consigna de revertir el marcador en la semifinal de ida de la Europa League.

Hace un mes se encontraba dirigiendo al Tottenham en la Premier League, después fichó con el periódico The Sun para ser columnista durante la Eurocopa 2020 y ahora acuerda con la Roma un contrato por 3 años, que terminará el 30 de junio del 2024.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

