Realmente Juan Reynoso presentó su renuncia en Cruz Azul tras el regreso de Jaime Ordiales?

Cuando parecía que todo estaba por fin en calma en Cruz Azul, las aguas se agitaron después de la salida de Álvaro Dávila como presidente ejecutivo del equipo cementero por “situaciones personales”. La directiva del equipo celeste comunicó después el regreso de Jaime Ordiales, quien llegó al equipo aún en la era de Billy Álvarez.

El regreso de Ordiales ha provocado una serie de rumores que incluso ponen en duda la continuidad del estratega, Juan Reynoso, incluso algunas versiones apuntaron a que el estratega había presentado su renuncia.

¿Juan Reynoso renunció por Ordiales?

El timonel peruano llegó al equipo celeste en enero del 2021, cuando el equipo estaba prácticamente abandonado tras la renuncia de Robert Dante Siboldi. Reynoso tomó el equipo a días de comenzar el torneo y casi a la par fue anunciado Álvaro Dávila como presiente ejecutivo.

Para ese entonces, Jaime Ordiales formaba parte del equipo como director deportivo, aunque dejó a Cruz Azul en julio del mismo año. Su regreso no habría sido bien recibido por el técnico, quien habría presentado su renuncia.

El periodista David Medrano había advertido que entre Ordiales y Reynoso no había química y después dio a conocer que el timonel había renunciado. “Juan Reynoso no tiene química con Ordiales y el técnico se quiere ir, por ello presentó su renuncia”, publicó.

Lo adelantamos ayer, Juan Reynoso no tiene química con Ordiales y el técnico se quiere ir, por ello presentó su renuncia. — david medrano felix (@medranoazteca) February 11, 2022

Durante el entrenamiento de La Máquina sorprendió que el timonel no se haya presentado al inicio, lo cual alimentó las especulaciones sobre su renuncia, aunque el peruano se integró minutos después.

Se dice y se cuenta que el timonel se reunió con el máximo dirigente del equipo, Víctor Velázquez, para charlar, algo que el propio Ordiales confirmó a ESPN.

¿Y qué dice Ordiales?

Jaime, quien llegó a Cruz Azul en lugar de Ricardo Peláez, aseguró que Reynoso es el estratega ideal para el equipo y negó que el peruano haya presentado su renuncia o por lo menos no la presentó ante él.

“A mí no me presentó nada. Lo vi entrenar como un profesional. Tuvo una charla con Víctor Velázquez, pero lo vi preparando todo para el juego de mañana y no tengo conocimiento alguno. Es el indicado. Estuve en la participación de traerlo y fuimos campeones”, mencionó.

¿Entonces qué pasara en Cruz Azul?

Por ahora se garantiza la continuidad de Juan Reynoso, quien no presentó renuncia, según León Lecanda, y seguirá al frente del equipo, sin embargo, el estratega no coincide con los objetivos en el club y el proyecto de Ordiales, por lo que no sería extraño que saliera del equipo al final de la actual temporada.

A las supuestas diferencias con Ordiales hay que sumarle el hecho de que el estratega tiene contrato con Cruz Azul hasta junio del 2022.

¿Qué dice el público?

La salida de Álvaro Dávila y el regreso de Jaime Ordiales no ha dejado contentos a muchos seguidores de Cruz Azul, ni a los líderes de opinión, entre ellos Carlos Hermosillo, quien planteó la teoría de que en el equipo celeste hay algo raro, algo detrás.

“No es congruente decir que se va por problemas personales, aquí hay algo más de fondo… es algo que ya veía venir, a la gente que no tiene palabra le suceden este tipo de cosas. Administrativamente traen demasiadas broncas”, dijo a Marca.

Luis García también lamento el presente del equipo que rompió una sequía de más de dos décadas sin ganar el título de liga. “Cruz Azul puede ensamblar un manual con todolo que no se debe hacer en un equipo de futbol. El único sensato en esto es Juan Reynoso, renunciando al lindo carnaval montado”, compartió el ‘Doctor’.