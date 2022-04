¿Quién es Juan Sebastián Navarro, el ingeniero mexicano que destaca en Ferrari?

Checo Pérez vive uno de sus mejores momentos en la Fórmula 1, pero no es el único mexicano en la categoría. Hay otras personas que ponen en alto al país con puestos relacionados con ingeniería, redes sociales, marketing y demás. Tal es el caso de Juan Sebastián Navarro en Ferrari.

La escudería italiana presume orgullosa la diversidad que hay entre sus empleados, así como el trabajo de las personas que están detrás de la elaboración de los autos. Estos llevan gran mano de ingenieros especializados en diferentes áreas; por ello, te contamos un poco sobre el mexa que lidera a uno de estos grupos.

Navarro nació en la Ciudad de México y es jefe de compuestos en Ferrari GeS. Pero antes, estudió en la Universidad de Oxford y comenzó su carrera como ingeniero en M-Sport. Poco a poco escaló hasta llegar a Renault en 2009 y creció con Lotus Renault hasta dejar atrás las categorías junior.

Fruto de todo este trabajo, llegó la oportunidad de incorporarse a Ferrari. Juan Sebastián Navarro inició como líder de ciertos proyectos entre 2014 y 2019, año que le permitió dar un salto más. Ahí tomó el cargo que ocupa hasta la fecha y es reconocido por su trabajo; sin embargo, sus orígenes no han quedado atrás.

Al tratarse de una escudería tan importante y tan diversa, Ferrari cuenta con personal de todas partes del mundo. El ingeniero mexicano trabaja con personas con estilos y pasados diferentes, por lo que hay ocasiones en que las opiniones chocan. La buena noticia es que estas mismas variantes presentan nuevos panoramas.

“Manejar estas culturas es algo complicado y aquí es donde de forma cohesiva y clara, el manejo toma sentido. Es difícil cuando tienes una reunión y diferentes culturas. Latinos como yo, hablando y discutiendo lo mismo cuando tal vez tienes un enfoque diferente. Es como: ‘Llegamos a una conclusión, vamos con eso y dejemos de hablar’. Pero después no hablaste de otra opción, es complicado.

“Con un pasado diferente, viniendo de diferentes universidades, en diferentes equipos o ambientes. Todo te lleva a nuevas tecnologías, a nuevas soluciones y nuevas ideas“, explicó Juan Navarro en el video publicado por Ferrari.

We’re incredibly lucky to have a team that is made up of so many nationalities 🌎

The combination of different nationalities means we can work together and find solutions to problems in a more unified way 🙌#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/eZnry6XwY3

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 4, 2022