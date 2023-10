Lo que necesitas saber: Juan Toscano puede volver a la NBA gracias al acuerdo de colaboración con la G-League

Después de un año irregular en la NBA, Juan Toscano tomó la oferta de Capitanes para volver a la G-League, la liga de desarrollo de la cual precisamente dio el salto hacia los Golden State Warriors, equipo con el que se coronó campeón de la temporada 2021-22 al lado de Steph Curry.

Ignacio Abascal, presidente de Capitanes, charlo con Sopitas.com sobre el impacto del jugador de origen mexicano, y su impacto y nos explicó que Toscano tendrá un rol especial, pues será sobre quien se forme el proyecto del equipo capitalino para la próxima temporada, no sólo en lo deportivo, sino en aspectos de marketing.

Foto: Getty

El rol de Juan Toscano en Capitanes

Capitanes cerró la temporada pasada como el quinto equipo con mejor promedio de asistencia en los estadios, lo cual se podría mejorar sustancialmente durante este 2023, y es que ayudaría a los fans a vivir una experiencia cercana a la de la NBA en la Arena Ciudad de México.

“Juan viene a ser la cabeza del proyecto, no solo en el baloncesto, sino en lo social y para mejorar el baloncesto de México. Un dato muy relevante de la llegada de Juan es que ahora que salimos en preventa, más del 70% de los que se registraron eran clientes nuevos. No eran clientes de la familia de Capitanes, como gustaría llamarlo. Ese es el impacto que tiene Juan, no solo dentro de la cancha, donde va a ser nuestro líder, sino también fuera de la cancha; será un gran empujón para que esta temporada sea muy exitosa para Capitanes”, comentó Abascal.

Ignacio Abascal, presidente de Capitanes / Sopitas.com

Capitanes había buscado a Juan Toscano desde 2019

El directivo español explicó que desde hace tiempo se había buscado a Juan Toscano para reforzar a Capitanes, concretamente desde 2019, sin embargo, Toscano prefirió en ese momento mantenerse en la G-League con Santa Cruz, la filial de los Warriors y al final su apuesta tuvo bueno dividendos, pues pudo dar el salto a la NBA con un contrato de doble vía.

“El acercamiento lo llevamos desde que firmamos en 2019 con la NBA para tener una franquicia en la G-League, acercándonos a Juan, entendiendo que su objetivo era la NBA y que nosotros siempre íbamos a estar ahí cuando él quisiera. Él apostó y dejó dinero en la mesa para irse a la G-League en el 2016 y consiguió su sueño de estar en la NBA y otra vez ha dejado mucho dinero en la mesa para jugar con Capitanes y para seguir teniendo posibilidad de jugar en la NBA”, comentó.

Foto: Getty

Gael Bonilla volverá a Europa

Asimismo, Abascal consideró que Toscano puede ser el reflejo en el que se pueden mirar otros jugadores mexicanos para llegar a la NBA, entre ellos Gael Bonilla, quien si bien volverá a Europa, el directivo consideró que tarde o temprano el jugador de Ecatepec volverá a Capitanes.

“Estamos convencidos de que volverá a existir alguna historia entre Capitanes y Gael, seguro, y que mejor que Juan le acompañe en ese proceso para explicarle esos pequeños detalles que te hacen llegar a la mejor liga del mundo”.

Ignacio Abascal, presidente de Capitanes CDMX

Si bien el proyecto de Capitanes se centrará en Toscano, Ignacio Abascal es consciente que Juan se podría ir antes de terminar la temporada regular, y es que la G-League cuenta con la opción de realizar colaboraciones con equipos de la NBA y si Toscano es requerido por alguna franquicia, el mexicano tendría las puertas abiertas para volver a la NBA, y es que este movimiento dejaría aún mejor parada a Capitanes como ese escalón previo a la mejor liga del mundo. ¿Te vas a lanzar a la Arena Ciudad de México para ver a Capitanes?

